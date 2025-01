Mudanças no uniforme de atletismo: A’s adiciona patch de Rickey Henderson, troca o logotipo do elefante pelo marco de Sacramento

Os A’s, dois meses após o início de sua temporada inaugural em Sacramento, anunciaram vários ajustes de uniforme na sexta-feira antes da temporada de 2025. O mais notável deles: um patch nº 24 em homenagem ao atleta do Hall da Fama da lenda da franquia, Rickey Henderson, que morreu em dezembro em. a idade de 65 anos.

Os A’s também exibiram um novo patch na manga esquerda representando a Tower Bridge, localizada além da parede direita do Sutter Health Park, com “Sacramento” escrito abaixo em letras maiúsculas. (Os leitores atentos notarão que, apesar da homenagem ao seu anfitrião, os A’s não são oficialmente chamados de Sacramento A’s.) Aqui está uma olhada:

As camisas do A’s há muito apresentavam um emblema representando um logotipo alternativo, um elefante em pé sobre uma bola de beisebol enquanto segura um taco em sua tromba. Conforme MLB.com detalhou em 2021, esse patch (inspirado em uma piada de John McGraw no início do século 20) tornou-se uma presença constante em Oakland após sua introdução nos anos 80.: “Só depois que Finley vendeu o time para a família Haas em 1980 é que o elefante voltou. O logotipo foi colocado na manga esquerda de todas as versões dos uniformes do A’s e foi abraçado pelos torcedores em Oakland” .

Não está claro se os A’s pretendem trazer o elefante de volta, seja em 2026 ou após completar a mudança planejada para Las Vegas, Nevada, ou se deixarão aquele ícone específico em Oakland.

Lembre-se de que os A’s passarão pelo menos as próximas três temporadas jogando em casa em um campo Triple-A em Sacramento, enquanto começa a construção de um novo estádio localizado próximo à Las Vegas Strip. Assim que o novo estádio estiver concluído, os A’s se mudarão para lá para finalizar seu processo de realocação em várias cidades e em várias etapas.