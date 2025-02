Mudar o formato e o passado certamente daria a Virat Kohli e Rohit Sharma confiança: Sanjay Bangar

O ex -treinador de vencer na Índia Sanjay Bangar reconheceu na quarta -feira a mudança de formato, e suas façanhas anteriores no ODI podem trazer conselhos para a dupla de luta Virata Kohla e Rohit Sharma em uma série contra a Inglaterra e o troféu de mestres. Kohli e Rohit lutaram recentemente, inclusive em uma série de testes contra a Nova Zelândia em casa e no Troféu Border-Gavascar na Austrália, fazendo perguntas sobre seu futuro no críquete internacional. Enquanto a estrela Black Kohli foi rejeitada oito vezes em entregas fora do toco na Austrália, o capitão indiano conseguiu apenas 31 corridas em cinco rodadas e decidiu correr para o último teste em Sydney.

“Veja bem, os dois jogadores cairão como os melhores jogadores da bola branca de todos os tempos.

Se você fizer uma lista de ótimos de todos os tempos no críquete de 50 anos, essas são opções automáticas. Portanto, o formato e suas performances anteriores certamente lhes dariam grande confiança na maneira como estão se aproximando “, disse Bangar, especialista em rede esportiva Star durante a interação organizada por emissoras.

“Então, quero dizer, como Rohit se aproximaria do topo das entradas, há algo que será muito interessante porque ele teve resultados baixos. Então, quando você vê, talvez uma entradas, talvez duas rodadas, nós, nós, teremos uma idéia de uma abordagem de que ambos os jogadores adotarão em formato de 50 anos.

“A avaliação terá que ser não apenas uma série de ODI, mas também o troféu dos campeões. Teremos um insight real, uma visão clara de sua abordagem. Antes de seu tão aguardado retorno do troféu de Ranji, Kohla chamou Bangar para ajudá -lo a piscar durante uma sessão de rede especial.

Bangar alimentou Kohli com arremesso de 16 jardas, concentrando -se em jogar em suprimentos em crescimento no backfot. A placa de cimento portátil (com rodas fixadas) foi colocada na parte traseira do comprimento (comprimento médio entre 8-10 m) para alimentar a massa com suprimentos de comprimento, que aumentam rapidamente.

No entanto, Bangar não revelou nada sobre sua sessão especial com o piscar de luta do Maestro.

O apoio de Rahul para ser assentido

Bangar, era uma Índia versátil, apoiava Kl Rahul a usar luvas grandes em frente ao Rishabh Pant no envolvimento da próxima equipe.

“Se você rejeitar a mente da maneira que Rahul apareceu não apenas como um graveto, mas também como um wicketkeper. Algumas metade e a maneira como ele mantinha na Copa do Mundo (2023) foram simplesmente maravilhosas.

“Rishabh Pant, sem dúvida, é um talento muito, muito emocionante. Mas agora acho que a equipe começará com KL na composição com base nas performances que ele deu nas partidas do meio, bem como em suas façanhas como wicketkeper “, acreditava Bangar.

Sem substituição de Bumrah

No caso de o marcapasso principal, Jasprit Bumrah, devido a lesão, se tornará crítico do ponto de vista da Índia com spinners, como Kuldeep Yadav e Varun Chakaravarthy, provavelmente agindo nesta fase.

“Na ausência de um pista de boliche de Bumrah terá que confiar em outros aspectos, talvez Kuldeep Yadav cause muitos danos nas relações centrais de engrenagem. Ou também vejo que Varun Chakravorta foi levado em consideração.

“Portanto, caso Bumrah esteja indisponível, eles podem querer empurrar as bandas de volta pelas engrenagens intermediárias, de modo que, nos últimos 10 anteriores, eles possam não ter que enfrentar situações em que a equipe geralmente dependeria da situação de Bumrah.

“A ausência de Jasprit Bumrah não pode ser preenchida com nenhuma escotilha.”

“Syraj surpreendente omissão”

Bangar disse que ficou um pouco surpreso, vendo que o jogador Mohammed Siraj não estava pensando na configuração do ODI, considerando que Bumrah deve assustar a lesão.

“É sempre um pouco arriscado categorizar os jogadores que eles podem ser muito eficazes apenas em uma fase específica. Então, para responder à sua pergunta, estou um pouco surpreso com o que Siraj também fez parte do time vencedor, porque alguns jogos que ele se saiu muito bem nas partidas do meio.

"O Paquistão tocando em Ahmedabad me ocorreu, no qual ele veio e quebrou a parceria. Eu sinto que ele era o principal telmon da Índia. Mesmo se você se lembra da Copa Asiática, ele levou a mente mais próxima de Sri Lanka nas finais.

“Eu acho que esse jogador de alta qualidade é um jogador de alta qualidade, independentemente da fase”.

