Muhammad ha torto È salito al sesto posto nelle classifiche di tutto il tempo della Premier League dopo aver registrato una ribellione sabato durante la vittoria di Liverpool per 2-0 su Bournemouth in Premier League.

L’attaccante egiziano è stato costruito dallo slot di Arne per sconfiggere con 30. Una punizione minuto prima dei famosi sforzi girati Kepa Arrizabalaga Con 15 minuti per andare allo stadio Vitality.

Salahovy 177. E 178. Gol in Premier League furono visti dalla leggenda della leggenda del Chelsea Frank Lampard, una settimana dopo il suo sciopero contro Ipswich, la città si spostò attorno all’ottavo posizionamento di Thierry Henry.

Muhammad Salah è ora sesto nella lista dei centri di goal della Premier League. Immagini John Walton/Pa attraverso Getty Images

Il suo secondo gol di sabato è stato di 300. La sua carriera. (Liverpool: 235, Roma: 34, Basilea: 20, Fiorentina: 9, Chelsea: 2)

32 anni è a tre gol da Manchester City Erling Haaland e quattro del Newcastle United Alexander Isaac In gara per la scarpa dorata in questa stagione. Ha anche contribuito a 13 assist.

Salah è il secondo punteggio più alto del giocatore d’oltremare nella storia della competizione, per Sergio Agüero (184). Alan Shearer è la Premier League più alta con 260 gol.

Salah è stato negli ultimi sei mesi del suo contratto Merseyside e può negoziare liberamente con club non inglesi per firmare un accordo prima di contratti contratti che si univano a lui un giorno dopo il suo accordo.

I suoi compagni di squadra di Liverpool Virgil Van Dijk E Trent Alexander-Arnold Sono nella stessa situazione.

Le informazioni dalla ricerca sportiva globale hanno contribuito a questo rapporto