"Muito difícil quando …": Os comentários do treinador sobre o assunto da controvérsia WPL adiciona combustível ao incêndio

Ao cavar decisões controversas que tiveram um grande papel na última bola de sua equipe, perdendo para Delhi Capitals, um treinador indiano de Mumbai Charlotte Edwards disse que “é realmente difícil entender tais chamadas que afetam o resultado da partida. Três decisões controversas retiraram o debate quando Delhi Capitals aprovou no sábado na partida da WPL, aumentando as preocupações sobre a interpretação dos princípios do toco LED.

O terceiro juiz Gayathri Venugopalan governou três batalhas de DC – Radha Yadav, Arundhati Reddy e Shikha Pandey – sem sair, aparentemente negligenciados no momento em que os tocos de LED bateu bateu depois que a bola fez o contato inicial com os gols.

“Você deve manter bastante calmo. É realmente difícil ir ao terceiro juiz. O resultado do jogo é olhar para a tela grande “, disse Edwards, duas vezes o capitão da Copa do Mundo Inglaterra, depois de uma derrota estreita do MI.

“É bastante difícil. Joguei o jogo e estava no jogo para saber … é um jogo e temos que continuar. Estamos ansiosos pelo jogo na terça -feira “, acrescentou.

Comentando sobre a partida, o ex -capitão da Índia Mithali Raj também percebeu que as decisões sobre Arundhati e Radha Yadav deveriam ser a favor de Mi.

Os princípios da WPL 2025 afirmam que o portão é considerado quebrado na primeira gaiola, quando os tocos de LED são iluminados, mas nos três casos o juiz tomou decisões com base no segundo quadro, quando os depósitos foram totalmente movidos.

A primeira controvérsia apareceu no 18º lugar quando o morcego de Pandeya estava na linha de amastra, quando os tocos de LED surgiram, mas o juiz não descartou com base no segundo quadro. No entanto, no próximo, ela não tinha dois.

No entanto, houve decisões sobre consequências muito maiores.

Aos 19 anos, Radha mergulhou, e o bastão ainda estava no ar quando os troncos foram iluminados pela primeira vez, mas o terceiro considerou o próximo quadro em que o bastão foi fundamentado quando os depósitos foram totalmente expulsos, para que não dar a massa para não extrair.

Uma decisão semelhante no futebol final de 20. sobre Arundhati achou seguro, mesmo que o bastão estivesse na linha de flexão quando as lâmpadas de LED nos troncos brilhavam pela primeira vez quando o Batker da DC estava correndo pela segunda corrida.

As decisões trabalharam a favor da DC, porque Radha (nove não fora) Arundhati (dois não fora) garantiu uma vitória dramática na última bola.

O capitão Harmanpreet Kaur parecia frustrado, mas não protestou formalmente.

O ex -diretor do críquete da RCB, Mike Hesson, também expressou incredulidade antes da decisão do juiz.

“Não sei por que o juiz decidiu que o Zinger Bails não se aplicava? Depois de perder a conexão Baile Light -Up, é por isso que o portão está quebrado! Isso está nas condições do jogo! Ela viu mais confusão nos últimos 10 minutos do que nunca “, ele publicou no X.

Anteriormente, o Nat Sciver-Runt permaneceu invencível aos 80 anos, dominando com Harmanpreet (42), antes de DC recuperar o momento de limitar os antigos mestres a 164.

Edwards arruinou o fato de que eles não poderiam adicionar algumas engrenagens na sala dos fundos.

“De fato, foi difícil quando uma grande parceria, como Harman (Harmanpreet Kaur) e Nat (Sciver-Brunt). Com (Amelia) Kerr foi um grande ponto neste jogo.

“Devemos alcançar 180, o que não fizemos, e isso finalmente nos machucou. Shafali (Verma) jogou brilhantemente. Mas este é um críquete T20 “, observou ela.

“Haverá muitas coisas que eu gostaria que a equipe continuasse a fazer, apenas algumas áreas em que devemos afiar, o que faremos nos próximos dias. Estamos esperando nosso jogo de Gujarat “, disse Edwards, que os levou ao título na WPL inaugural em 2023.

O veterano Shikha, que iniciou o deslize de Mumbai, removendo Hayley Matthews e Yastika Bhatia, elogiou o esforço da banda.

“Ainda não estamos com força total e temos uma estrela que não poderia jogar hoje. E conseguir uma equipe como eu que paga força total foi incrível “, disse ela.

(Com exceção do cabeçalho, essa história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).