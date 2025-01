Mujeeb Ur Rahman excluído enquanto o Afeganistão anuncia a equipe para o ICC Champions Trophy 2025

O Afeganistão participará do seu primeiro evento do Troféu dos Campeões da ICC.

O Afeganistão Cricket Board (ACB) anunciou seu elenco de 15 jogadores em 12 de janeiro para o próximo ICC Champions Trophy 2025, que acontecerá no Paquistão e em Dubai a partir de 19 de fevereiro.

O Afeganistão está no Grupo B com Austrália, Inglaterra e África do Sul. Eles começarão a campanha contra a África do Sul no dia 21 de fevereiro, em Karachi.

O Afeganistão fez uma adição importante com o retorno do batedor de primeira linha Ibrahim Zadran, após se recuperar de uma lesão no tornozelo.

A equipe também inclui Sediqullah Atal, que recentemente impressionou na série de três partidas do ODI contra o Zimbábue, onde conquistou o prêmio de Jogador da Série por 156 corridas, incluindo um século e meio em duas partidas.

Uma exclusão notável da equipe é Mujeeb Ur Rahman, que está ausente devido a problemas de lesão e foi aconselhado a jogar apenas críquete T20 por enquanto. O jovem misterioso AM Ghazanfar foi incluído na equipe para seu primeiro torneio ICC.

O chefe da ACB, Ahmad Suliman Khil, esclareceu que Mujeeb não estava disponível para seleção, pois os médicos sugeriram que ele se concentrasse nos T20 para se recuperar.

Ele disse: “Mujeeb Ur Rahman não estava disponível para seleção porque seu médico o aconselhou a se concentrar nos T20 por um tempo para garantir sua recuperação total antes de retornar aos ODIs. Essa também foi a razão pela qual ele perdeu a série ODI recentemente concluída contra o Zimbábue.“

Equipe do Troféu dos Campeões da ICC do Afeganistão 2025:

Hashmatullah Shahidi (C), Rahmat Shah (VC), Rahmanullah Gurbaz (WK), Ikram Alikhil (WK), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Rashid Khan, AM Ghazanfar, Noor Ahmad, Fazal Haq Farooqi, Naveed Zadran e Farid Ahmad Malik.

Reservas: Darwish Rasooli, Nangyal Kharoti e Bilal Sami

Calendário da fase de grupos do Afeganistão:

21 de fevereiro: Afeganistão x África do Sul, Karachi

24 de fevereiro: Afeganistão x Inglaterra, Lahore

27 de fevereiro: Afeganistão x Austrália, Lahore

