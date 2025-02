Mukund Sasikumar, Ramkumar Ramanathan colocou a Índia no comando contra o Togo

A Índia agora é apenas uma vitória para ganhar o empate nos playoffs.

A Índia teve um forte começo para a campanha da Copa Davis de 2025 no sábado, aproveitando a vantagem de 2 a 0 sobre o Togo no dia de abertura do Grupo I World I no complexo DLTA. Mukund Sasikumar e Ramkumar Ramanathan apresentaram performances dominantes para vencer seus respectivos laços individuais, levando a equipe indiana à cúspide de uma vitória.

Mukund conquistou uma vitória decisiva sobre Liova Ajavon no primeiro jogo, estabelecendo o tom da campanha indiana com uma vantagem por 1 a 0 antes de Ramkumar dobrar a vantagem da Índia com uma vitória dominante sobre Thomas Setodji, para deleitar o deleite dos fãs indianos em O complexo DLTA no complexo DLTA, que agitou as bandeiras tricoloras, rugiu seu apoio a cada ponto ganhou e criou uma atmosfera elétrica que alimentou as performances dos jogadores indianos.

Jogando na frente de uma multidão local, o set de abertura começou com uma nota positiva para Mukund, que reivindicou o primeiro jogo com confiança, antes de Ajavon responder nivelando o placar, criando um concurso tenso.

O impulso mudou em favor de Mukund durante o terceiro jogo, quando ele defendeu com sucesso um possível descanso em potencial antes de quebrar o serviço de Ajavon decisivamente. Apesar das tentativas ferozes de Ajavon de recuperar o controle no jogo cinco, Mukund manteve sua compostura, finalmente venceu o set de 6-2.

O segundo set acabou sendo mais fácil para Mukund, que dominou desde o início. Ele visualizou uma vantagem dominante por 4-0, mostrando precisão clínica, tanto em suas porções quanto em seus retornos. Mukund disse que o conjunto 6-1 e, consequentemente, o jogo.

Uma pequena pausa depois, Ramkumar Ramanathan e Thomas Setodji levaram os tribunais, e o primeiro não levou tempo para estabelecer uma vantagem dominante. Os poderosos direitos de Ramkumar e o jogo de referência agressivo na esquerda de Setodji lutando para encontrar seu ritmo. Dominando todos os aspectos do jogo, Ramkumar navegou no primeiro set com uma pontuação perfeita de 6-0.

Setodji se reagrupou no segundo set, mostrando sinais de resistência para reivindicar dois jogos. Apesar da breve mudança de impulso, Ramkumar permaneceu inquebrável, continuando a dizer o jogo com serviços precisos e implacáveis. Sua compostura e consistência valeram a pena quando selaram uma vitória dominante por 6-0, 6-2, reforçando ainda mais a liderança indiana no sorteio para terminar o primeiro dia de jogo.

Falando na apresentação do primeiro dia de sua equipe, o capitão que não interpretou Rajpal disse: “Os dois garotos jogaram fantásticos hoje. Estou muito feliz por os dois se ateram ao plano e jogam um tênis fantástico. Mas eu diria que isso diria isso Não termina até que eu termine, então continuamos concentrados e o fazemos amanhã.

“Discutimos nossos planos. Parecia fácil porque esses meninos jogaram muito bem. Eles não deram a oportunidade aos outros tipos de entrar em seu ritmo. Tudo o que planejamos, os meninos o executaram maravilhosamente. Parecia mais fácil do que era, mas isso foi porque eles se apegaram ao plano ”, acrescentou Rajpal.

Com a Índia, você só precisa de uma vitória para selar o empate, no segundo dia começará com N Sriram Balaji e Rathik Bollipalli contra Setodji e Padio Isak na partida de duplas. Mukund e Ramkumar retornarão ao tribunal para jogar os dois jogos restantes, com o primeiro setodji e o último Ajavon.

O empate dos playoffs da Copa do Mundo 2025 I de Davis é transmitido ao vivo nos esportes Doordarshan. Os fãs também podem testemunhar partidas ao vivo no complexo DLTA com admissão gratuita.

Índia vs Togo, Davis Cup 2025 World Group I Playoff, Dia 1 Rodada

Mukund Sasikumar venceu Liova Ajavon (6-2, 6-1)

Ramkumar Ramanathan venceu Thomas Setodji (6-0, 6-2)

