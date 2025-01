Mulher de ferro de cada edição

A festa feminina foi adicionada em 2018

O primeiro jogo de Royal Rumble foi realizado em 1988 na Divisão de Homens no Copps Coliseum, em Hamilton, Ontário, Canadá. Desde então, o WWE Royal Rumble PL é comemorado todos os anos no final de janeiro, com a edição de 2025 como uma exceção, pois é comemorada no início de fevereiro.

As partidas de Royal Rumble são baseadas puramente em eliminar os oponentes jogando -os na corda superior até que o último sobrevive no ringue. Vários registros são feitos e quebram durante a festa, um desses registros é ser o homem/mulher de uma festa de Rumble de Iron.

O termo mulher de ferro refere -se à estrela que passa o mais tempo no jogo, mostrando resistência e coração. Embora o objetivo final seja vencer o jogo e a cabeça da WrestleMania, pois é o último concorrente em pé, a mulher de ferro do partido ganha respeito e admiração por sua determinação, mesmo que não saiam vitoriosas.

O conceito de Royal Rumble Iron Man/Woman se originou no primeiro evento em 1988, com Bret “The Hitman” Hart estabelecendo o padrão apoiando 25 minutos e 42 segundos. Ao longo dos anos, inúmeros superestrelas seguiram seus passos, registrando seus nomes em livros de discos sobrevivendo por mais de uma hora ou mais.

Após o início do estrondo das mulheres, várias estrelas da WWE da Divisão das Mulheres mostraram sua dureza e durabilidade contra uma competição feroz. Aqui vamos dar uma olhada nas mulheres de ferro de cada jogo desde 2018.

Mulheres de ferro do Royal Rumble

Evento Nome Tempo Royal Rumble 2018 Sasha Banks (Mercedes Mone) 54:46 Royal Rumble 2019 Natalya 56:01 Royal Rumble 2020 Bianca Belair 33:22 Royal Rumble 2021 Bianca Belair 56:54 Royal Rumble 2022 Bianca Belair 47:30 Royal Rumble 2023 Rhea Ripley 1:01:08 Royal Rumble 2024 Bayley 1:03:03 Royal Rumble 2025 TBD TBD

