Mumbai City FC x Mohammedan SC Escalações, notícias da equipe, previsões e previsões

O Mumbai City FC enfrentará a Brigada Negra e Branca na 18ª rodada do ISL.

O Mumbai City FC enfrentará o Mohammedan SC na noite de domingo, na Mumbai Football Arena, na Indian Super League (ISL). Ambas as equipes não ficarão satisfeitas com a posição atual na tabela de pontos e buscarão melhorar seu desempenho para chegar ao topo da tabela.

A última partida de Isndalder terminou em empate contra o Punjab FC e o Mohammedan SC sobreviveu a mais uma derrota ao marcar um pênalti no último minuto contra Marina Machans, quando a partida terminou empatada em 2 a 2. Este próximo jogo é muito importante para ambas as equipes e com certeza será um confronto emocionante.

O que está em jogo

Cidade de Mumbai FC

Os torcedores levantaram a voz contra sua comissão técnica e seus jogadores porque não conseguiram oferecer um bom desempenho ou resultados nesta temporada. Muitas pessoas até querem que seu técnico Petr Kratky seja demitido, apesar de estar na corrida pelos seis primeiros. Tendo em conta o nível de contratações que fizeram no verão, com certeza a expectativa era enorme e agora não estão nem perto disso.

Tanto em casa como fora perderam pontos e perderam pontos na posição de vitória. Terá que somar os três pontos contra os Panteras Negras para sair da pressão. Se mais uma vez não conseguir os três pontos certamente haverá consequências.

SC muçulmano

Nas últimas partidas, o Mohammedan SC teve um desempenho muito melhor e estará confiante quando enfrentar os Islanders. Mesmo que a decisão do pênalti tenha sido polêmica, eles conseguiram somar um ponto.

A defesa tem sido um grande problema para os Panteras Negras e terá que dar o seu melhor para travar o ataque da equipa da casa. Apesar de ter problemas dentro e fora de campo, ficará feliz se obrigar os Islanders a perder pontos. Se de alguma forma conseguir obter um resultado positivo, isso certamente lhe dará um grande impulso de confiança.

Lesões e notícias da equipe

O Mumbai City FC não poderá contar com Akash Mishra e Jeremy Manzoro devido a lesões. Por outro lado, o Mohammedan SC não poderá contar com César Manzoki e Joseph Adjei devido a lesões. Florent Ogier perderá a partida devido a suspensão.

Frente a frente

Jogos disputados: 3

Cidade de Mumbai FC: 3

SC muçulmano: 0

Empates: 0

Escalações planejadas

Cidade de Mumbai FC (4-3-3):

TP Rehenesh (GK), Hmingthanmawia Ralte, Mehtab Singh, Tiri, Nathan Rodrigues, Yoell van Nieff, Jayesh Rane, Brandon Fernandes, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh e Nikos Karelis estão na equipe

SC muçulmano (4-3-3):

Padam Chhetri, Zodingliana Ralte, Gaurav Bora, Joe Zoherliana, Vanlalzuidika Chhakchhuak, Mohammed Irshad, Mirjalol Kasimov, Alexis Gomez, Bikash Singh, Lalremsanga Fanai, Carlos Freries

Jogadores para assistir

Nikos Karelis (Mumbai City FC)

Nikos Karelis marcou nove gols nesta temporada na ISL. (Cortesia da ISL Media)

O atacante grego demorou algum tempo para se adaptar na Superliga Indiana, mas agora é o artilheiro dos Islanders. No entanto, os torcedores ainda estão insatisfeitos com seu desempenho porque ele perdeu muitas oportunidades de gol e nesta temporada os Islanders estão lutando para converter oportunidades em gols. Karelis terá que melhorar seu jogo para ajudar seu time a somar pontos nas próximas partidas.

A defesa do Pantera Negra nesta temporada tem sido muito fraca e o grego é muito capaz de criar muitos problemas para eles, considerando que este será um jogo em casa para os Islanders. A comissão técnica confia muito nele e ele sem dúvida tem qualidade para fazer a diferença na equipe.

Bikash Singh (Mohammedan SC)

O jovem tem impressionado os torcedores com seu desempenho nesta temporada, embora a inconsistência às vezes atraia críticas, já que os torcedores têm grandes expectativas em relação ao time. Mesmo frente ao FC Goa esteve bem e Manolo Márquez elogiou-o pelo seu desempenho; Nos próximos jogos também terá que apresentar um bom desempenho. Estaticamente seu perfil pode não parecer muito impressionante, mas quando está em campo seu impacto é visível no desempenho da equipe.

Você sabia?

O vencedor da última partida foi Mumbai City FC

Quando o Mumbai City lidera por 1-0 em casa, eles vencem 77% dos seus jogos

Cidade de Mumbai vence 33% no intervalo, Mohammedan SC vence 34%

Radiodifusão

A partida Mumbai City FC x Mohammedan SC será disputada na Mumbai Football Arena, Mumbai, no domingo (26 de janeiro de 2025). O jogo terá início às 19h30 IST.

A partida será transmitida ao vivo pela rede Sports 18 e Star Sports 3. Também será transmitida online pela Jio Cinema. Os telespectadores internacionais também podem assistir ao jogo no aplicativo One Football.

