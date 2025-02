Mumbai Indians IPL 2025 Cronograma completo: Mi Mim, Datas, Times, Lugares

Cronograma de índios de Mumbai IPL 2025: A Liga Premier Indiana de Cinco vezes (IPL) Mumbai Indiani (MI) pretende enfrentar outras cinco vezes os vencedores do Chennai Super Kings (CSK) em sua primeira partida IPL 2025. Os índios de Mumbai sobreviveram à campanha catastrófica em 2024. Ele completou o fundo da tabela pela segunda vez três anos. No entanto, após o comportamento do núcleo indiano Jasprit Bumrah, Hardik Panda, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav e Tilak Varma, eles parecem bem preparados para o IPL 2025. Eles também fizeram muitas compras em mega leilões, como Deepak Chahar, Rick Rickkeltonton e Mitchell Santner.

Aqui está a programação indiana do IPL 2025 em Mumbai na íntegra:

CSK vs Mi – 19:30 IST – 23 de março – Tem um estádio Chidambaram, Chennai

GT vs Wed – 19:30 IS – 29 de março – Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

MI vs KKR – 19:30 é – 31 de março – Estádio Wankhede, Mumbai

LSG vs MI – 19:30 IST – 4 de abril – Estádio Ekana, Lucknow

Mi vs RCB – 19:30 IST – 7 de abril – Estádio Wankhede, Mumbai

DC vs Mi – 19:30 IST – 13 de abril – Arun Jaitley Stadium, Delhi

MI vs SRH – 19:30 é – 17 de abril – Estádio Wankhede, Mumbaj

MI vs CSK – 19:30 é – 20 de abril – Estádio Wankhede, Mumbai

SRH vs Mi – 19:30 IST – 23 de abril – Uppal Stadium, Hyderabad

Mi vs LSG – 15:30 é – 27 de abril – Estádio Wankhede, Mumbaj

RR vs Mi – 19:30 IST – 1 de maio – Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Mi vs GT – 15:30 IST – 6 de maio – Estádio Wankhede, Mumbai

PBKS VS MI – 15:30 IST – 11 de maio – Maharaja Yadavindra Singh Cricket Stadium, Mullanpur

Mi vs DC – 19:30 IST – 15 de maio – Estádio Wankhede, Mumbai