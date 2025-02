No domingo, cinco indianos de Mumbai anunciaram a assinatura de um contrato do Afeganistão Mujeeb ur Rahman como o vice Allah Ghazanfar, que foi excluído do IPL 2025 devido a lesão. O spinner afegão de 18 anos sofreu uma fratura no círculo L4, especialmente na Parsa Międzycularis, e também perde o próximo mestre troféu.

Ghazanfar sofreu uma lesão durante a última rota do Afeganistão para o Zimbábue.

“Os índios de Mumbai desejam Ghazanfar uma rápida recuperação e uma recepção calorosa em Mujeeb em #Onefamily”, ele me disse em comunicado.

Mujeeb foi um dos jogadores mais jovens que representou o Afeganistão e teve uma influência imediata, o que levou à estréia do IPL aos 17 anos.

Mejeeb jogou mais de 300 jogos T20 (internacional e nacional), conquistando 330 gols na economia em torno de 6,5.

Os índios de Mumbai assinaram o crescente Ghazanfar, de 18 anos, com Rs 4,80 crore no mega leilão do IPL.

