Myles Garrett Browns se aproximou de LeBron James antes de fazer o pedido de comércio de Cleveland

Miles Garrett levou um tempo antes de solicitar oficialmente uma troca de Cleveland no início desta semana.

No entanto, não era apenas seu círculo interno e sua família sobre essa decisão. Garrett disse que realmente se aproximou de uma estrela esportiva de Cleveland que deixou a cidade duas vezes em sua carreira.

Ele chamou LeBron James.

“Ele não ficou (decepcionado)”, disse Garrett sobre a reação de James ao saber que ele iria fazer uma aplicação comercial, através do Rich Eisen Show. “Eu realmente estava me contatando para falar e colocar o meu lado das coisas. Ele fez parte dos momentos difíceis no início de sua carreira, sendo tão frustrado por estar tão perto do auge de seu esporte. Eu só queria ver exatamente como me sentia, onde estava minha cabeça e se eu precisar falar sobre algo e se eu estivesse pronto para considerar qualquer tipo de movimento, eu estava lá para me comunicar e se inclinar.

James foi selecionado pelo Cavaliers com a seleção geral número 1 no draft do ensino médio em 2003. O nativo de Akron, Ohio, passou as sete primeiras temporadas de sua carreira na NBA lá antes de ir para Miami Heat. Então ele voltou a uma corrida de quatro anos antes de sair novamente para se juntar ao Los Angeles Lakers.

Embora suas corridas sejam diferentes, e Garrett não é da área de Cleveland como James, ele disse que queria conversar com James sobre essa transição para longe do único time que conheceu.

“Apenas certifique -se de tomar uma decisão lógica, tomar meu tempo, apenas tente remover a pressão de fazer algo assim”, disse Garrett sobre sua conversa. “Cleveland, realmente essa área, o nordeste de Ohio, tem sido sua casa. Também parece minha casa.

No início desta semana, e disse que queria sair para “competir e ganhar um Super Bowl”. O ex -jogador defensivo do ano passou toda a sua carreira com a franquia, que o selecionou com a seleção geral número 1 em 2017. É uma temporada depois de acumular 14 capturas e também 40 Copa em sua carreira.

Garrett assinou com a equipe em 2020, que se estende até o final da campanha de 2026. No entanto, Garrett disse que fez seu pedido depois de conversar com o escritório principal da equipe e perceber que não gostou da “trajetória da equipe”.

“Acho que não estamos alinhados onde a equipe está indo em um futuro próximo”, disse ele.

Embora os Browns não tenham a obrigação de negociar Garrett, ele ainda não está tentando pensar nisso.

“É possível. Eles podem fazer isso, mas isso é um pouco mais tarde do que estou disposto a olhar ”, disse ele.

Somente o tempo dirá onde Garrett termina. Nesse ponto, ele disse, ele não está exigindo sobre onde chega abaixo em sua carreira e sabe que a decisão não depende.

Mas em sua mente, fazer esse movimento agora é o que fazia mais sentido para ele. Ele quer ganhar e vencer agora.