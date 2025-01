Myles Garrett ha avuto un bel momento con Roger Rosengarten dei Ravens

Myles Garrett potrebbe non essere sempre amichevole con le linee offensive avversarie durante una partita, ma ha avuto una breve interruzione nella settimana 18 contro i Baltimore Ravens.

L’estremità difensiva dei Cleveland Browns ha avuto due intercettazioni e un’altra nella sconfitta per 35-10 di domenica contro i Ravens. Durante la partita, Garrett si è goduto un bel momento con il guardalinee offensivo di Baltimora Roger Rosengarten.

Tra una giocata e l’altra, il debuttante aveva una richiesta per la stella dei Browns: “So di non essere nessuno, ma dopo posso avere la maglia?” Garrett ha accettato, ma non prima di mettere da parte la valutazione del Rosengarten.

“Ehi, siete nella lega. Vincete tutti le partite. Siete tutti fantastici. Non siete mai nessuno. Vi ho preso”, ha detto.

Il contrasto offensivo di Baltimora ha espresso il suo apprezzamento dopo che il momento è stato catturato dalla NFL Films per “Hard Knocks: In Season With the AFC North”.

I Ravens scelsero il Rosengarten nel secondo giro del Draft NFL 2024.

Ha giocato quattro stagioni con i Washington Huskies e non ha mai mollato la sua carriera universitaria. Finora ha avuto un successo simile nella NFL, venendo penalizzato solo quattro volte in 17 partite, 14 delle quali iniziate con un contrasto adeguato.

Garrett ha concluso la stagione con 14 licenziamenti, ma nessuno contro Rosengarten e Baltimora. Sabato i Ravens affronteranno i Pittsburgh Steelers nel turno delle wild card, mentre i Browns non si sono qualificati per la postseason.