Myles Garrett ha una registrazione onesta di eventualmente suonare per Eagles

Da quando Cleveland Browns -Star -Defensive End Myles Garrett ha richiesto uno scambio questa settimana, molti hanno ipotizzato quali squadre potrebbero finire per fargli atterrare e quali squadre potrebbero essere i migliori passaggi per lui.

Garrett ha parlato con Zach Gelb di alcune opzioni per le destinazioni commerciali: Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles.

Mentre i cowboy provengono da un record di 7-10 e hanno bisogno di molto aiuto, gli Eagles stanno combattendo i capi di Kansas City nel Super Bowl e hanno già un’ottima difesa.

Garrett ha detto che le Aquile sarebbero una “h -of a destinazione” e hanno parlato di giocare a Philly durante le previsioni e di avere uno dei famosi cheesesteaks della città.

Myles Garrett dice che Eagles sarebbe un inferno di destinazione e parla anche dell’opportunità di giocare con Micah Parsons of the Cowboys. @Micahhppensons11 @Flash_garrett @Sportsradiciowip @1053thefan pic.twitter.com/A5jfpkp3do – Zach Yellow (@zachgelb) 5 febbraio 2025

Philly ha messo insieme un record di 14-3 in questa stagione e lo hanno fatto mentre era qualcosa sotto il radar poiché i Lions di Detroit erano i preferiti di tutti non solo per vincere NFC, ma rivendicano Vince Lombardi Trophy.

Sono finiti al secondo posto in punti consentiti e per primo hanno permesso di contatori e primi down, e hanno abbandonato meno di 20 punti in 11 delle loro partite stagionali della stagione.

L’unica cosa che non hanno per la difesa è forse un rusher del passaporto produttivo che solleva sacchi.

Garrett ha avuto 14,0 sacchi, 28 colpi di quarterback e 22 placcaggi della NFL per la perdita in questa stagione per una squadra di Browns che iniziava a ricostruire e chiaramente da nessuna parte.

All’età di 29 anni, doveva avere qualche bello anni fa, e quindi poteva aiutare un certo numero di squadre a vincere tutto molto presto.

PROSSIMO: Mike Francea dice che 1 QB è migliore di quanto abbia dato il merito