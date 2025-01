Myles Garrett – La stagione dei Browns è più deludente di 0-16

BALTIMORA – Il difensore dei Cleveland Browns Myles Garrett ha vissuto una stagione senza vittorie nel suo primo anno nella NFL. Ma la stagione 2024 a Cleveland è stata una delusione ancora più grande ai suoi occhi.

“Probabilmente è una stagione deludente a causa di ciò che ci aspettavamo da noi stessi”, ha detto Garrett.

I Browns hanno chiuso 3-14 dopo la sconfitta per 35-10 di sabato contro i Baltimore Ravens. È il peggior record della franchigia dalla sua triste stagione da 0 a 16 nel 2017 e arriva un anno dopo aver vinto 11 partite e aver raggiunto la wild card dei playoff.

Garrett ha detto che la squadra “ha fatto un passo o due indietro” nel 2024.

La sconfitta di sabato ha garantito ai Browns una delle prime tre scelte nel Draft NFL 2025. Cleveland può assicurarsi il primo posto vincendo domenica sui New England Patriots e sui Tennessee Titans.

Garrett, il difensore dell’anno in carica, ha recentemente affermato di non avere alcun desiderio di ricostruire e di voler parlare con il management di Browns in questa offseason dei piani della squadra.

Alla domanda se un’estensione nella offseason dipenderà dalle sue conversazioni con i vertici di Cleveland, Garrett ha detto: “Penso che qualcosa arriverà”.