Myles Garrett Next Team Coefficients: dov’è il paese principale della difesa All-Pro?

Uno dei migliori giocatori difensivi della NFL ha chiesto alla sua squadra lunga di trovarlo una nuova casa.

Myles Garrett ha chiesto un giocatore in carica il 3 febbraio 2023, ufficialmente un giocatore in difesa di Cleveland Browns, pubblicando la seguente affermazione:

Browns cambia effettivamente la colonna di franchising? E se è così, dove?

Diamo un’occhiata alle probabilità di Draftkings Sportsbook a partire dall’11 febbraio.

Myles Garrett Next Team

Comandanti: +350 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 45)

Aquile: +500 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 60)

Browns: +550 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 65)

Fatture: +550 (scommessa $ 10 per vincere $ 65)

Lions: +650 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Masters: +1000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Packers: +1100 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 120)

Orsi: +1100 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 120)

Garrett, 29 anni, è andato alla NFL Draft nfl 2017 e ha trascorso la sua carriera di otto anni a Cleveland. È quattro volte la scelta All-Pro della prima squadra, un professionista di sei volte e, come accennato in precedenza, ha vinto il premio Dpoy della lega nel 2023.

Garrett ha raccolto almeno 10 sacchi in ciascuna della sua stagione professionale. Ha portato il campionato a combattere perdite nell’ultima stagione (22) e ha lasciato solo quattro partite nelle ultime cinque stagioni.

Allora perché vuole? Bene, non ha vinto molto a Cleveland.

Garrett ha giocato in tre playoff solo per otto anni con Browns, andando 1-2 in questi giochi.

Se le ultime probabilità sono indicative, Garrett finirà con il vincitore se lascia Cleveland. Quando gli Eagles hanno vinto il campionato, le loro probabilità sono passate da +1000 a +500 la scorsa settimana, seconda con il governo.

Durante l’ultima stagione regolare, Philly è stata la migliore difesa in campionato. È stata l’unica squadra in campionato che consente meno di 300 yard per partita (278,4).

Tuttavia, in cima al governo c’è il concorrente NFC East di Phillyn, comandanti che sono passati da +450 a +350 nell’ultima settimana.

Washington non è stata una difesa che Filadelfia fosse in questa stagione, ma ancora decente, permettendo 327,9 yard a partita la scorsa stagione.

