Myles Garrett solicita o comércio de Browns após oito temporadas em Cleveland

Myles Garrett solicitou uma troca dos Cleveland Browns. O corredor do Star Pass anunciou sua inscrição em comunicado na segunda -feira, reconhecendo sua admiração por Cleveland, mas enfatizando seu desejo de ganhar um Super Bowl.

“Quando eu era criança sonhando com o NFLTudo o que eu concentrei era o objetivo final de ganhar um Super Bowl – E esse objetivo me alimenta hoje mais do que nunca “, disse Garrett em comunicado NFL.com. “Meu amor pela comunidade do nordeste de Ohio e a incrível base de fãs do Cleveland Browns tomou essa uma das decisões mais difíceis da minha vida. Nos últimos oito anos, moldei o homem que sou hoje.

“Enquanto eu adorava chamar esta cidade de minha casa, meu desejo de ganhar e competir nos maiores estágios não me permitirá ser complacente. O objetivo nunca foi ir de Cleveland a Canton, sempre foi competir e ganhar um super Tigela.

“Com isso em mente, solicitei que eles mudassem meus Cleveland Browns”.

Garrett, 29 anos, está na organização desde que os Browns o recrutaram com a seleção geral número 1 em 2017 NFL Draft Fora do Texas A&M. Desde sua chegada à liga, Garrett tem sido um dos melhores jogadores defensivos de toda a liga, que inclui um NFL Prêmio pelo Jogador Defensivo do Ano durante a temporada de 2023.

O Seis vezes All-Pro (dois segundos equipe) contou sete temporadas consecutivas com capturas de dois dígitos e excedeu pelo menos 14 capturas em cada um dos últimos quatro anos. Em 17 jogos disputados nesta temporada, Garrett totalizou 14 capturas, 28 golpes de frutos do mar de campo, três bolas soltas forçadas e 22 líderes de Tacle na liga por derrotas.

Com este aplicativo público agora, será fascinante ver como os Browns funcionam. Apenas algumas semanas atrás, o gerente geral Andrew Berry foi questionado diretamente sobre a possibilidade de trocar Garett, que está atualmente sob contrato durante a temporada de 2026. Eu não mudaria Garrett para duas equipes da primeira rodadailustrando sua falta de desejo de movê -lo. Agora que a aplicação formal está lá fora, no entanto, será interessante ver como isso muda.