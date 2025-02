Myles Garrett solicita o comércio: Locais de desembarque lógico para os corredores da Browns Star, incluindo Lions, Patriots

Myles Garrett solicitou uma troca dos Cleveland Browns. O corredor do Star Pass anunciou sua inscrição em comunicado na segunda -feira, reconhecendo sua admiração por Cleveland, mas enfatizando seu desejo de ganhar um Super Bowl.

“Quando eu era criança sonhando com o NFLTudo o que eu concentrei era o objetivo final de ganhar um Super Bowl – e esse objetivo me alimenta mais do que nunca “, disse Garrett em comunicado, Através da NFL.com. “Meu amor pela comunidade do nordeste de Ohio e a incrível base de fãs do Cleveland Browns tomou essa uma das decisões mais difíceis da minha vida. Nos últimos oito anos, moldei o homem que sou hoje.

“Enquanto eu adorava chamar esta cidade de minha casa, meu desejo de ganhar e competir nos maiores estágios não me permitirá ser complacente. O objetivo nunca foi ir de Cleveland a Canton, sempre foi competir e vencer Super Bowl.

“Com isso em mente, solicitei que eles mudassem meus Cleveland Browns”.

Garrett, 29 anos, está na organização desde que os Browns o recrutaram com a seleção geral número 1 em 2017 NFL Draft Fora do Texas A&M. Desde sua chegada à liga, Garrett tem sido um dos melhores jogadores defensivos de toda a liga, que inclui um NFL Prêmio pelo Jogador Defensivo do Ano durante a temporada de 2023.

O Seis vezes All-Pro (dois segundos equipe) contou sete temporadas consecutivas com capturas de dois dígitos e excedeu pelo menos 14 capturas em cada um dos últimos quatro anos. Em 17 jogos disputados nesta temporada, Garrett totalizou 14 capturas, 28 hits de marechal de campo, três bolas soltas forçadas e 22 líderes de tacles na liga por derrotas.

Com este aplicativo público agora, será fascinante ver como os Browns funcionam. Uma fonte de equipe disse à CBS Sports NFL Insider Jonathan Jones: “Não estamos divertindo ofertas para ele”.

Apenas algumas semanas atrás, o gerente geral Andrew Berry foi questionado diretamente sobre a possibilidade de negociar Garrett, que está atualmente sob contrato durante a temporada de 2026. Eu não mudaria Garrett para duas equipes da primeira rodadailustrando sua falta de desejo de movê -lo. Agora que a aplicação formal está lá fora, no entanto, será interessante ver como isso muda.

Quanto a onde Garrett poderia terminar, destacamos alguns possíveis pontos de pouso.

Mesmo com Aidan Hutchinson pronto para retornar em 2025 após uma lesão na perna que termina na última temporada, o Detroit Lions precisa de uma habilidade adicional que quebre o jogo no corredor dos passes, classificando a terceira parte da parte inferior em ele NFL Em sacos em 2024. Do ponto de vista financeiro, o contrato atual de Garrett está pagando um salário base de apenas US $ 1,25 milhão e US $ 1,3 milhão nas próximas duas temporadas e tem um golpe limite de US $ 19,7 milhões e US $ 20,3 milhões, que devem Seja relativamente fácil de absorver para os clubes, incluindo Detroit. Os Leões têm cerca de US $ 46,5 milhões em espaço disponível nesta baixa temporada.

O clube também está firmemente dentro de uma janela do Super Bowl depois de vencer a semente número 1 na NFC nesta temporada, o que daria a Garrett uma forte oportunidade de competir por um título e jogar em jogos significativos no final do ano.

Os comandantes encontraram seu marechal de campo de franquia em Jayden Daniels, que acaba de levar o clube a uma aparição no campeonato da NFC. Enquanto Daniels está interpretando seu contrato de estreante, seria prudente para Washington capitalizar esse desconto no QB adicionando talentos de elite a outras áreas da lista, que inclui a linha defensiva. Os comandantes têm a terceira maior quantidade de capitalização nesta baixa temporada (US $ 78,1 milhões), para que pudessem se dar ao luxo de levar Garrett a bordo e a Inklo a um novo acordo. Também parece se misturar bem com a defesa de Dan Quinn. Nesta temporada, Washington classificou 14 na taxa de pressão, portanto, aumentar a Garrett aumentaria essa defesa entre os 10 primeiros, o que torna os comandantes ainda mais perigosos no segundo ano da era dos Daniels.

A combinação de Myles Garrett e Maxx Crosby seria a dupla de passes mais letais da NFL. Os Raiders de Las Vegas estão entrando em uma nova era depois de contratar Pete Carroll como treinador -chefe e ter a segunda maior quantidade de espaço de capitalização (US $ 92,5 milhões) na liga para reiniciar com pressa. Enquanto brincar com Crosby seria tentador, a principal preocupação com Garrett é provavelmente a situação atual do marechal de Campo de Las Vegas, o que significa que eles não têm uma resposta clara na posição neste momento. Se você conseguir uma chamada de sinal respeitável, isso certamente os tornaria um destino ainda mais desejável.

Os Browns realmente mudariam Garrett dentro da divisão? Eu tenho minhas dúvidas, mas se você é o Bengals, você absolutamente faz a ligação. Eles têm o nono espaço superior na NFL, para que pudessem se dar ao luxo de levar Garrett a bordo. Mais importante, Cincinnati precisa de um talento como Garrett para ajudar a franquia a voltar. Apesar das temporadas explosivas de Joe Burrow e Ja’mar, a defesa dos Bengals deixou pouco para desejar fora de Trey Hendrickson. Eles ocupavam a 25ª posição no total de jardas permitidas pelo jogo (348,3) e pontos por jogo (25,5). Adicione a Garrett para combater marecais de campo como Lamar Jackson, Patrick Mahomes e Josh Allen faria maravilhas no Bengals possivelmente superando a corcunda. Enquanto isso, esse pode ser um dos principais destinos de Garrett, levando em consideração seu desejo de ganhar um Super Bowl.

Algumas conexões interessantes entre Patriots e Browns poderiam tornar a Nova Inglaterra um cavalo escuro aqui. Obviamente, o novo treinador dos Patriots, Mike Vrabel, acaba de passar a temporada de 2024 com os Browns como consultor de treinamento e funcionários, então Garrett e o escritório principal deve se familiarizar com ele. Enquanto isso, o vice -presidente executivo de jogadores pessoais de New England, Eliot Wolf, foi o assistente de Browns em 2018, quando Berry era vice -presidente de pessoal de jogadores, ainda mais estabelecendo um relacionamento entre as duas franquias.

Os patriotas têm, com muito, a maior quantidade de espaço de capitalização na NFL (US $ 120 milhões), o que satisfaria uma possível extensão de Garrett, mantendo a organização flexível o suficiente para continuar adicionando. Dependendo de como Garrett senta -se com o aumento do marechal de campo do segundo ano, a capacidade de Drake Maye e Patriots de aumentar o talento na mesa de profundidade, a Nova Inglaterra pode estar preparada para se recuperar rapidamente sob este novo treinador e quartos, dando uma chance de Jogue mais jogos significativos no final do ano.