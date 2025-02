Myles Garrett vuole Cleveland, quindi si è rivolto a LeBron James Consigli

Il capo difensivo di Cleveland Browns Myles Garrett ha sentito con la sua famiglia e rappresentante prima dell’annuncio all’inizio della settimana in cui voleva commerciare. Ha anche cercato una persona in una situazione simile: la star della superchair della NBA LeBron James.

James ha lasciato Cleveland Cavaliers nel 2010 e si è diretto a Miami Heat, dove ha vinto i primi due campionati NBA. Come James, Garrett vuole giocare in una squadra che ha l’opportunità di vincere.

Il giocatore in carica della NFL in carica dell’anno si è esibito al “The Rich Eise Show” di mercoledì per spiegare perché ha chiesto un accordo e quale fosse la sua conversazione con James.

“Proprio come appariva la transizione”, ha detto Garrett mentre frequentava le interviste radiofoniche davanti al Super Bowl Lix.

“Qual è stato il suo processo di pensiero che ci è andato prima di lasciare Cleveland. Assicurati di prendere una decisione logica, trascorrere il mio tempo e cercare di eliminare la pressione per fare qualcosa del genere. Cleveland, veramente la zona nord -est, area, è stata la sua casa e sembra anche la mia casa “, ha detto Garrett.

Quando Eisen chiese se la decisione di Garrett-browns-fan-fip-fippoint di LeBron-fan-ve, un professionista di sei volte chipper disse che non lo era.

“In realtà mi aveva raggiunto per parlarmi per ottenere le cose. Ha fatto parte dei tempi difficili”, ha risposto Garrett. “Voleva solo vedere esattamente come mi sentivo dov’era la mia testa e se dovessi parlare qualcosa.”

Mark Sanchez Myles Garrett su richiesta del commercio e perché è una star di plug-and-play in qualsiasi sistema | Bestiame

Garrett ha anche chiarito che spera di giocare nel Super Bowl, non solo interviste durante la settimana del Super Bowl, ovunque atterra.

“Voglio andare alla sfida”, ha detto Garrett a Eisen. “Voglio solo essere un’occasione per giocare in quei grandi giochi e vincere grandi partite e sentirmi come se potessi avere un impatto significativo e sollevare la squadra e prenderli dall’alto.”

Garrett non sentiva che fosse una vera opportunità a Cleveland, che stava arrivando a una delusione per 3-14.

“Guardando i progressi del team, parlo con alcune delle aziende superiori: li sopravvivo, ma non credo che siamo in linea con ciò che la squadra va nel prossimo futuro”, ha detto. ” E si chiude solo per anni.

Browns ha attirato il 29enne Garrett nel 2017 n. 1. Garrett è stato anche nominato First Team All-Pro quattro volte, inclusa l’ultima stagione.

Jayon Johnson vuole Myles Garrett a Chicago e reagisce a Saquo quasi firmando con gli orsi

Ma Browns ha concluso la perdita di sei stagioni di Garrett a Cleveland, tra cui 0-16 anni nel 2017. Hanno fatto playoff solo due volte durante il suo mandato e sono uno dei quattro franchising che non sono apparsi Super Bowl.

“Ho molto amore per Cleveland, ma è sempre stato (gioco) per me in campionato, vincendo quei grandi giochi e vincendo Lombardisi … non abbiamo avuto l’opportunità di farlo”, ha detto Garrett. “Non è mai stato per me da una sala da celebrità.”

Garrett ha concluso la stagione con 47 battaglie e i 14 sacchi della squadra. Browns ha annunciato di non avere intenzione di negoziare un veterano di otto anni con il record di carriera di tutti i tempi di una squadra di 102,5.

Tuttavia, Garrett non è preoccupato.

“Nessuno è rimasto in una squadra”, ha detto Garrett riferendosi a Luka Doncic, che ora è il compagno di squadra di James.

