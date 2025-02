N. 1 UCLA al numero 6 USC: aggiornamento live, punteggio, evidenziazione

I migliori Bruins UCLA sono l’ultima squadra imbattuta della divisione per uomini e donne. Giovedì prenderà il loro record perfetto di 23-0 sulla strada-spray-spray da 14 miglia per affrontare il Trojan Horse n. 6 nella prima delle due partite molto attese tra le prime due squadre di Top Big Ten.

Lauren Betts, 6-NAHA-7 Junior, guida l’UCLA-V è stato proiettato come il seme totale n. Juju Watkins, che ha battuto il record di Freshman NCAA l’anno scorso con un punteggio di un tempo, ha registrato un USC con 23,9 punti a partita. Entrambi sono candidati per il giocatore nazionale dell’anno, sebbene Notre Dame stia combattendo contro il secondo anno irlandese Hannah Hidalgo a questo punto della stagione come corsa di spicco.

Bruins manterrà la loro stagione perfetta intatta? O i cavalli di Trojan che recentemente sono caduti su Seed 2 in braccia, hanno ottenuto il loro avversario a Crosstown con un grande curriculum in aumento della vittoria?

Abbiamo copertura e analisi dal vivo dei migliori 10 dei migliori Galen Center.