Lauren Betts ha segnato 19 punti e 14 rimbalzi, Gabriela Jaquez ha realizzato 17 e l’UCLA più posizionato è decollato n. 8 dello stato dell’Ohio nell’ultimo quarto a 65-52 vittorie di mercoledì sera.

Kiki Rice ha aggiunto 12 punti a Bruins, che è ancora l’unica squadra imbattibile della Divisione I con un segno di 22-0, tra cui 10-0 in Big Ten. È anche la più lunga serie vincente nella storia della scuola e oscurata dal 21 1977-78.

Il mio Jaloni Cambridge ha portato Buckeyes (20-2, 9-2) con 21 punti e Cotie McMahon ha aggiunto 14.

L’Ohio State ha seguito 30-24 a metà tempo, ma si è incontrato per legarlo da 44 a 34 secondi al quarto trimestre del licenziamento di Cambridge.

Tuttavia, i Bruins hanno respinto la corsa del 19-1 per metterlo alla portata dei nove punti di Jaquez.

Betts ha segnato 13 punti e 10 rimbalzi nel primo tempo, per la prima volta in una carriera junior aveva doppio doppio a metà.

Garanzia

Ohio State: Buckeyes era 20 su 68 sul campo. Il loro tasso di tiro del 29,4%è stata la loro stagione più bassa.

UCLA: Bruins ha superato l’Ohio negli ultimi 13-2 trimestri. Jaquez ha avuto tre dei suoi sei rimbalzi negli ultimi 10 minuti.

Un momento importante

Quando il riso ha effettuato un paio di tiri liberi per impostare i Bruins 46-44, Jaquez ha fatto rubare e nutrirlo al riso per un rapido licenziamento per impostare l’UCLA su più di un cestino.

Tastiera

L’UCLA ha vinto nonostante le 23 vendite nette più alte della stagione, compresi i primi 14. Bruins ha avuto nove partite in questa stagione, dove l’hanno trasformato più di 14 volte durante il gioco.

Prossimo

L’Ohio State è il numero 7 del Sud California sabato sera alle 21:00 ET FOX. L’UCLA si reca in Oregon domenica.

Reporting Associated Press.

