N. Dak. State Bison vs Kansas City Roos: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Kansas City e N. Dak. O estado compareceu ao jogo, mas seus ataques certamente não. Com um placar de 35-34, Kansas City parecia o melhor time, mas ainda falta mais um tempo para jogar.

Kansas City entrou na disputa com motivação extra após a derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Kansas City Roos @ N. Dak. bisão estadual

Registros atuais: Kansas City 10-8, N. Dak. Estado 13-6

Como assistir

O que saber

Depois de dois jogos fora, N. Dak. O estado volta para casa. Eles e os Kansas City Roos se encontrarão em uma batalha de cúpula às 20h, horário do leste dos EUA, na quinta-feira, no Scheels Center. O Bison se exibiu com alguns músculos ofensivos, já que obteve média de 81,8 pontos por jogo nesta temporada.

N. Dak. State está liderando esta disputa depois que os apostadores estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 154,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles foram os vencedores por uma margem de 69-50 sobre o Denver no sábado. O Bison adquiriu o hábito de expulsar seus adversários da quadra, tendo vencido seis jogos por 19 pontos ou mais nesta temporada.

Enquanto isso, após uma sequência de seis vitórias consecutivas, a sorte de Kansas City finalmente acabou na última quarta-feira. Eles foram vítimas de uma derrota retumbante por 77-58 nas mãos de Neb.-Omaha. Tendo alcançado a marca de 90 pontos no jogo anterior, o total de pontos dos Roos neste foi bastante decepcionante.

Babacar Diallo fez um bom esforço para o lado perdedor, ao acertar 7 de 11 e somar 15 pontos mais duas roubadas de bola. Além do mais, ele também registrou uma precisão de arremesso de três pontos de 33,3%, a maior desde fevereiro de 2024. Cameron Faas, por outro lado, foi consideravelmente menos útil, acertando 0-5 além do arco. .

N. Dak. O State tem estado em alta ultimamente: eles venceram dez dos últimos 12 encontros, proporcionando um bom impulso ao seu recorde de 13-6 nesta temporada. Quanto a Kansas City, a derrota caiu para 10-8.

Fique de olho no gol do jogo de quinta-feira: N. Dak. State fez com que acertar arremessos profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 12,3 arremessos de três pontos por jogo. Não é como se Kansas City tivesse problemas nesse departamento, já que sua média foi de 9,3. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Olhando para o futuro, N. Dak. Neste caso, o Estadual é o favorito, já que os especialistas esperam que ganhe por nove pontos. Esta disputa será a sétima consecutiva como favorita (até o momento nesta reta tem um recorde de 4-2 contra o spread).

Chance

N. Dak. State é um grande favorito de 9 pontos contra Kansas City, de acordo com o último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com o Bison como favorito de 9,5 pontos.

O acima/abaixo é de 141,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

N. Dak. State venceu 5 de seus últimos 9 jogos contra Kansas City.