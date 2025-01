Najee Harris rivela pensieri sinceri su come diventare un agente libero

I Pittsburgh Steelers potrebbero essere diretti ai playoff della NFL, ma potrebbero apparire leggermente diversi la prossima stagione.

Il running back Najee Harris diventerà un free agent dopo la fine dei playoff e, per alcuni giocatori, ciò potrebbe essere una distrazione poiché la loro squadra cerca di arrivare il più lontano possibile nella postseason.

Ma Harris rimane concentrato e ha recentemente affrontato il suo futuro incerto.

“Spara, amico, questo è un business. … Sono stato messo in situazioni in cui devi solo sfruttare al massimo la tua opportunità, sai cosa intendo. Qualunque cosa sia, lo è”, ha detto Harris tramite Mike DeFabo di L’Atletico.

Najee Harris ha chiarito che è concentrato sulla partita dei playoff che ci aspetta. Ma quando gli è stato chiesto se si prendesse un secondo per riflettere su quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita all’Acrisure, ha dato una risposta ponderata e misurata: pic.twitter.com/ZeVFMSjRG8 —Mike DeFabo (@MikeDeFabo) 9 gennaio 2025

Gli Steelers si classificarono secondi nei tentativi di corsa durante la stagione regolare, e Harris si unì a Jaylen Warren per dare loro un uno-due nel backfield.

Harris, che è alla sua quarta stagione da professionista, ha corso per 1.043 yard e sei touchdown, la quarta volta in altrettante stagioni in cui ha superato la soglia delle 1.000 yard.

Pittsburgh affronterà i Baltimore Ravens nel round wild card dei playoff, e Harris dovrà superare una difesa che si era classificata prima in yard di corsa consentite e yard per tentativo di corsa consentite.

Mesi fa, Pittsburgh non ha scelto l’opzione per il quinto anno sul contratto da rookie di Harris, creando la situazione in cui si trova adesso.

Ci sono state voci secondo cui i Dallas Cowboys, che hanno uno dei giochi di corsa più deboli della NFL, proveranno a ingaggiare Harris, ma per ora si impegnerà per aiutare Pittsburgh a fare rumore nei playoff.

PROSSIMO: Insider rivela i suoi pensieri sul futuro di Mike Tomlin con gli Steelers