"Não abraça a virata kohli, indiana": Mohammad Rizwan e Co. enviou uma mensagem severa após o troféu do campeonato de Hosting Row

O troféu do Masters começa na próxima semana a partir da partida entre o Paquistão e a Nova Zelândia. Enquanto as oito melhores times de ODI competem em uma festa, a única partida que todos os fãs estão esperando pelo subcontinente é a partida da Índia vs. O Paquistão, que acontecerá em Dubai em 23 de fevereiro. Entre essas duas equipes, é lendário, desta vez a partida tem um significado adicional na parte de trás do que aconteceu durante a reunião do Trophy 2025 Masters.

O Trophy 2025 Masters originalmente ocorreu no Paquistão na íntegra, mas o BCCI afirmou que não enviou o críquete da equipe indiana para o país. Depois de muitas considerações, foi decidido que o torneio ocorreria em formato híbrido, e a Índia foi disputada por todos os jogos em Dubai.

A decisão levou claramente os fãs do Paquistão, que depois de anos esperavam ver o choque da Índia vs. Paquistão em seu próprio país. De acordo com o jornalista paquistanesa Farid Khana, os fãs do Paquistão são ruins na Índia. Ele publicou um vídeo representando o fã do Paquistão de Cricket pedindo a equipe do Paquistão liderada por Mohammad Rizwan para adiar a amizade com os grilos indianos para a partida do Trophy Masters. Ele também diz aos jogadores do Paquistão para não abraçar Virata Kohla e outros jogadores indianos.

Os fãs do Paquistão muito ruins para a equipe indiana de críquete Eles querem que jogadores no Paquistão não abraçam jogadores indianos durante o mestre troféu pic.twitter.com/cth30kobvb – Farid Khan (@_Faridkhan) 15 de fevereiro de 2025

Ao contrário da Copa do Mundo, o críquete de homens ou homens T20 T20, onde a Índia tem uma vantagem significativa sobre o Paquistão, os homens na vegetação têm uma vantagem de 3-2 contra o último no troféu de mestres.

De fato, durante a final dos campeões em 2017, o Paquistão sob a liderança de Sarfaraz Ahmed derrotou a Índia Virata Kohli para alcançar as vitórias mais famosas da história do país. A Índia derrotou o Paquistão na fase do grupo e esperava -se que a equipe gerenciada da Kohli também tenha conquistado o título. Mas o Paquistão surpreendeu a todos com o programa inspirado.

“Mais tarde (após a derrota com a Índia na fase de grupos), tivemos uma ótima reunião de equipe, e alguns de nossos caras mais velhos – Shoaib Malik, Mohammad Hafeez – todos disseram sua música. Você precisa desse tipo de caráter ao seu redor. Nós mudamos o nosso. A maneira de pensar a partir daquele dia.