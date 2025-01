Não apenas um capitão, quero ser um líder: Suryakumar Yadav

O capitão do India T20I, Suryakumar Yadav, não quer ser apenas um capitão, mas um líder de grupo. Ele refletiu sobre seus pensamentos antes do segundo T20i contra a Inglaterra, em Chennai. A Índia liderada por Suryakumar derrotou a Inglaterra por sete postigos na abertura da série em Eden Gardens na quarta-feira. A unidade conseguiu uma vantagem inicial de 1-0 em cinco partidas do T20i. “Sinto que não quero ser capitão; Eu quero ser um líder. Se quisermos alcançar algo como grupo, todos têm que estar na mesma página. Estas são as pequenas coisas que lhes digo: princípios básicos, bons hábitos a seguir dentro e fora do terreno.

Suryakumar foi nomeado capitão do T20I da Índia no ano passado, após a aposentadoria de seu antecessor Rohit Sharma do formato. Rohit, Virat Kohli e Ravindra Jadeja retomaram suas carreiras no T20i depois de conquistar o título da Copa do Mundo T20 em Barbados.

Refletindo sobre seus pensamentos ao se tornar capitão do T20I da Índia, Suryakumar considerou isso um momento emocionante que celebrou com sua família.

“Foi um momento emocionante. Liguei para minha família e tivemos uma boa conversa. Aí respirei fundo, senti o momento e comemorei. Ficamos em casa, cozinhamos comida – com a ajuda da minha esposa – e aproveitamos a noite.

