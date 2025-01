"Não é escola, punição…": Ajit Agarkar quebra o silêncio sobre o ditame de 10 pontos do BCCI

O BCCI emitiu diretrizes de 10 pontos para jogadores do time indiano de críquete após a derrota humilhante na série Test contra a Austrália. As diretrizes incluíam medidas como a redução das estadias familiares em viagens ao exterior, a proibição de funcionários pessoais viajarem com jogadores e a reorientação para o críquete doméstico. Ao anunciar a equipe do Troféu dos Campeões, o seletor-chefe Ajit Agarkar foi questionado sobre o ditame de 10 pontos e explicou o raciocínio por trás dele. Agarkar disse que as mudanças foram feitas pensando nos jogadores e foram implementadas para garantir o vínculo da equipe e melhores relacionamentos.

“Acho que cada equipe tem certas regras. Temos conversado nos últimos meses sobre diferentes coisas que você vê e que podemos melhorar como equipe e nos aproximar um pouco mais como equipe. Vimos nos últimos meses que há necessidade de mais união de equipe em algumas das mudanças”, disse Agarkar.

Agarkar acrescentou que esta não é uma punição escolar para jogadores de críquete.

“Não é escola, não é castigo. Você apenas tem certas regras e quando joga pela seleção nacional, basta segui-las. Estas são pessoas maduras. Eles são estrelas do esporte internacional. Eles sabem como lidar com isso”, acrescentou.

“Mas no final das contas, você está representando seu país e há certas coisas às quais você adere inerentemente, como qualquer equipe. Acho que muito disso já foi implementado, talvez já tenhamos conversado sobre isso e tenha sido implementado, mas muito disso já foi implementado de qualquer maneira. Você vai melhorando até finalmente atender às expectativas da equipe e querer fazer isso”, finalizou.