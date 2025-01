Não é uma explosão ou uma incompatibilidade: Plucky Notre Dame pertence muito, mas vencer o estado de Ohio foi uma tarefa muito difícil

ATLANTA – Marcus Freeman espiou por trás da barricada do lado de fora do vestiário de Notre Dame, com os olhos fixos em uma tela de televisão aparafusada a uma parede de concreto nas entranhas do Mercedes-Benz Stadium.

Na tela, o técnico do Ohio State, Ryan Day, se preparava. levantar o troféu do campeonato nacional depois de adiar a furiosa recuperação irlandesa na vitória por 34-23 na noite de segunda-feira. O olhar de Freeman nunca mudou enquanto sua alma mater comemorava, seus olhos firmes e sua mandíbula cerrada enquanto ele acariciava o queixo com a palma da mão, aproveitando o momento.

Não havia muito mais o que fazer para o técnico do Notre Dame além de assistir.

“Como eu disse aos caras no vestiário, não há muitas palavras para dizer quando todos estão sofrendo”, disse Freeman.

Haverá haverá muito o que refletir sobre o que deu errado para os irlandeses, que começaram o jogo com um touchdown perfeito, o mais longo da história futebol universitário História, mas eles toparam repetidamente durante o resto do primeiro tempo, enquanto Ohio State assumia o controle, usando sua incrível velocidade como recebedor e running back, junto com uma largada perfeita de 13 de 13 de Will Howard, para tirar vantagem. 31-7 no início do segundo tempo. Então, como fizeram durante toda a temporada, a coragem dos irlandeses voltou, eliminando uma desvantagem de 24 pontos no meio do terceiro quarto para chegar a um ponto no final do quarto.

Isto não foi uma explosão. Esta não foi uma grande incompatibilidade. Doze anos atrás, Notre Dame foi derrotada e superada pelo Alabama em uma demolição de 42-14 no campeonato nacional. Na noite de segunda-feira, os irlandeses simplesmente ficaram aquém das características que definiram a sua temporada: forçar reviravoltas, executar posses sem erros e limitar grandes jogadas com uma defesa dura.

Quando Notre Dame se aproximou desses marcos no início do quarto período, parecia tarde demais (e ainda assim familiar), especialmente depois de como os irlandeses se recuperaram de uma desvantagem de 10 pontos nas semifinais para vencer o Penn State há apenas 11 dias. O linebacker Drayk Bowen deu esperança quando tirou a bola do alcance do recebedor do estado de Ohio, Emeka Egbuka, em uma recepção de 34 jardas, preparando o ataque para chegar ao placar.

“Sentimos que o ímpeto mudou”, disse Bowen. “Sabíamos que algo iria mudar.”

Em vez disso, a próxima posse de bola do irlandês parou dentro da linha de 10 jardas e Freeman ele inexplicavelmente escolheu chutar um field goal no quarto gol na linha de 9 jardas, o chute de Mitch Jeter, que teria mantido o placar em um jogo de dois touchdowns, ricocheteou na vertical esquerda. Nada de bom. Notre Dame perdia por 31-15.

“Eu sei que ainda é um jogo de dois pontos, mas é mais provável que você consiga 14 pontos do que 16”, argumentou Freeman.

Erros levaram à morte de Notre Dame, mas o mesmo aconteceu com a velocidade do estado de Ohio. O recebedor Jeremiah Smith parecia preparado para passar pela secundária de Notre Dame a noite toda, alinhando-se na lateral do campo em um esforço para evitar a cobertura aglomerada. Quando finalmente teve chance, foi no momento mais importante do jogo, vencendo o cornerback Christian Grey. para uma garra de 56 jardas para converter um terceiro para 11 com 2:29 restantes.

Os irlandeses fizeram uma imprensa de blitz zero com cobertura masculina em um momento de “faça ou morra” do jogo, disse Freeman.

“É sempre triste quando isso acontece porque todo mundo olha para aquele jogador”, disse o coordenador defensivo Al Golden. “Eles certamente deveriam olhar para mim por colocá-lo nessa posição.”

Mesmo assim, Notre Dame ainda teve uma chance de vencer graças à reação do quarterback Riley Leonard e à aparição do wide receiver Jaden Greathouse no segundo tempo. Leonard correu nove vezes naquela histórica primeira posse de bola que durou quase 10 minutos e exigiu 18 jogadas. Ele caiu desajeitadamente sobre a bola várias vezes, o que o levou a correr para a linha lateral depois de marcar para poder vomitar em uma lata de lixo próxima. Ele não parecia o mesmo nas posses seguintes do primeiro tempo.

“Nas duas viagens seguintes talvez relaxei um pouco e não posso deixar isso acontecer”, disse Leonard. “E peço desculpas a todos pela forma como joguei depois daquele ataque no segundo quarto porque é inaceitável.”

Algo despertou em Leonard: talvez ele estivesse melhor hidratado depois de sair do vestiário no intervalo.

Ele completou 17 de 22 passes para 209 jardas e dois touchdowns nos dois últimos quartos, incluindo um belo arremesso de 30 jardas para Greathouse para ajudar os irlandeses a conseguirem uma posse de bola faltando 4:10 para o fim.

Curiosamente, Leonard correu a bola apenas mais oito vezes após o lance inicial, caindo um a menos de seu recorde da temporada, 18.

“Eles o atingiram muito na primeira tentativa, então eu tive que estar ciente disso à medida que avançávamos”, disse o coordenador ofensivo Mike Denbrock. “O coração, a batalha, a fé, obviamente é um vestiário bastante emocional por causa do que eles passaram nesta temporada e do que esperavam realizar hoje.”

Os torcedores podem criticar a defesa irlandesa, mas eles jogaram bem esquematicamente e estavam principalmente em posição de fazer jogadas (e não permitiram muitas jogadas explosivas nos primeiros 30 minutos), mas a simplicidade do atletismo superior do estado de Ohio é que quanto maior e homens mais rápidos quase sempre vencem.

“Sinto que avançamos passo a passo com eles”, disse Bowen. “Eles tinham um bom plano, obviamente sabiam o que queriam fazer.”

Ohio State dominou os irlandeses pelas bordas, derrotou-os pelo meio e empurrou Notre Dame sem que a estrela lesionada Rylie Mills ocupasse espaço e aplicasse a pressão necessária no ataque defensivo.

“Reagimos melhor no segundo tempo, criando alguns pontos negativos e saindo de campo na terceira descida”, disse Golden. “Simplesmente não fizemos isso durante os 60 minutos completos. Eles são bons demais para não fazer isso.”

O Ohio State se tornou apenas o segundo time a eclipsar 30 pontos contra a segunda maior defesa do país, convertendo suas primeiras seis terceiras descidas no caminho para touchdowns nas primeiras quatro posses, um recorde em um jogo do campeonato. Notre Dame também forçou apenas uma virada, uma marca registrada durante sua seqüência de 13 vitórias consecutivas, que incluiu uma margem de mais 18 nesta temporada.

Quanto aos erros? Bem, os irlandeses não conseguiram cobrir um retorno fantasma em uma jogada disfarçada de reversão, levando ao touchdown de Smith de 8 jardas no primeiro quarto. Gray, que desistiu da recepção decisiva de 56 jardas, também estava naquele lado do campo quando o jogo começou.

Então veio o maior fracasso do jogo na segunda jogada do segundo tempo: Quinshon Judkins explodiu para uma corrida de 70 jardas enquanto os defensores do Notre Dame saltavam de uma área em menor número. Golden acreditava que o jogo fazia a diferença no jogo.

“O erro não forçado na segunda jogada do segundo tempo foi simplesmente criminoso, porque se você está tão fora do tabuleiro, você realmente tem que trabalhar para tudo no segundo tempo”, disse o gerente de jogo defensivo.

Os jogadores do Notre Dame ficaram compreensivelmente emocionados após o jogo, enxugando as lágrimas e consolando uns aos outros no campo e enquanto caminhavam para o vestiário. Enquanto os jogadores do estado de Ohio fumavam charutos do outro lado do estádio, os jogadores do Notre Dame estavam em sua maioria quietos, alguns com lágrimas nos olhos. Alguns ficaram frustrados quando os repórteres fizeram perguntas e gritaram palavrões num momento acalorado que terminou sem incidentes.

Sim, ainda havia muita luta entre os irlandeses, que muitos, incluindo a mídia, deixaram como mortos na semana 2, após uma derrota por 16-14 para o Northern Illinois em casa. Notre Dame não vacilou e venceu 13 jogos consecutivos, incluindo três nos playoffs, para avançar para o campeonato nacional pela primeira vez desde 2012.

“A realidade é que todos tínhamos um pouco de dúvida, mas todos escolhemos trabalhar, e todos escolhemos confiar uns nos outros e escolher amar uns aos outros e ser altruístas e colocar a equipe antes de nós mesmos”, disse Freeman. “E fazíamos isso todas as semanas. Você ainda tinha que confiar se seu trabalho iria lhe dar o resultado que você queria, e eles continuaram a fazer isso. Eles colocaram este programa em condições de disputar um campeonato nacional.”

Num jogo que muitos em Notre Dame poderiam tentar esquecer, houve momentos de glória e promessa. Considere Bowen, o agressivo linebacker do segundo ano, que Golden rotulou de o futuro rosto da defesa. “Apenas um guerreiro, apenas um competidor de elite durante todo o jogo. Ele não vacilou nenhuma vez.”

Na próxima temporada o elenco será diferente, com certeza. Leonard irá embora, mas o running back Jeremiyah Love, que sofreu uma lesão e ganhou apenas três jardas em quatro corridas na segunda-feira, retorna junto com uma excelente linha ofensiva jovem.

“Voltando no próximo ano”, disse Bowen, “seremos realmente uma força a ser enfrentada”.