Shardul Thakur jogou 11 testes para a Índia.

Na terça -feira, 18 de fevereiro, Essex anunciou a assinatura de todo o Terrerain Indian Shardul Thakur por sete jogos no Campeonato do Condado de 2025.

Depois de 2024, que o viu cair em desgraça com a equipe de teste indiana, Shardul Thakur marcou seu retorno do troféu de Ranji com um hat-trick contra Meghalaya e um século contra Jammu e Caxemira.

Anteriormente, Shardul não havia vendido no mega leilão da mega liga do primeiro -ministro da Índia (IPL).

Shardul Thakur assina o acordo do condado com Essex

Essex assinou Shardul Thakur por sete jogos no Campeonato do Condado de 2025.

Expressando sua emoção por essa nova empresa, Shardul disse que sempre quis tocar o críquete do condado.

Shardul disse: “Sinto -me animado para me juntar a Essex neste verão. Pessoalmente, traz novos desafios e oportunidades para mostrar meu talento e minhas habilidades. O condado de Cryket é algo que eu sempre quis experimentar e estou feliz que represente os Eagles.“

O diretor de críquete de Essex, Chris Silverwood, declarou que a equipe estava procurando um jogador de costura de qualidade que pudesse contribuir para o bastão na ordem inferior, e a inclusão de Shardul forneceria exatamente isso.

Adicionado: “Estamos absolutamente satisfeitos por obter a empresa de Shardul na linha. Ficamos muito claros entre nós que um jogador de boliche rápido de alta qualidade, com capacidade de rebatidas de ordem inferior, era um objetivo essencial para o clube neste inverno.“

“Em Shardul, assinamos exatamente isso, e mal podemos esperar para receber Essex e ver como é preciso no campeonato do condado.“

As estatísticas do shardul Test Crick incluem 31 postigos para uma média de 28,3 e 331 corridas com uma rebatida média de 20, incluindo quatro séculos de mídia.

Com a próxima tarefa de teste da Índia como a turnê da Inglaterra, o Indian All -terrain procurará retornar à equipe indiana com fortes performances no críquete do condado.

