A Indian Premier League 2025, a 18ª edição da extravagância do T20, será uma matéria estritamente assistindo. Há uma grande curiosidade entre os fãs nesta temporada, porque as equipes terão uma nova aparência após um mega leilão, que ocorreu em novembro do ano passado. Enquanto as equipes tinham no máximo seis retenção, incluindo o direito de combinar, o restante da equipe teve que ser criado no leilão. Alguns grandes nomes trouxeram uma quantia enorme, e as guerras de licitação tornaram o IPL 2025 ainda mais interessante. No caso das estatísticas de Rishabh Pant, acabou sendo o jogador mais caro que ele já vendeu na história do leilão do IPL, porque ele foi escolhido por Lucknow Super Giants para o enorme INR 27 crore.

De acordo com o relatório em CricbuzzO IPL 2025 começará em 22 de março com o Kolkata Knight Riders e o Royal Challenge Bengaluru Match. O relatório afirmou que os defensores do KKR Masters enfrentariam a RCB, que anunciou seu novo Szypera Rajat Patidar na quinta -feira no Eden Gardens. No ano passado, o Sunrisers Hyderabad também disputará sua primeira partida contra o Rajasthan Royals no Rajiv Gandhi Stadium, em Uppal, em 23 de março.

O relatório afirmou que a final ocorrerá em Calcutá no domingo, 25 de maio.

O relatório também afirmou que, além de 10 centros regulares – Ahmedabad, Mumbai, Chennai, Bengalur, Lucknow, Mullanpur, Delhi, Jaipur, Calcutá e Hyderabad, Guwahati e Dharamsala sediarão partidas.

Guwahati provavelmente receberá várias partidas do Rajasthan Royals nos dias 26 e 30 de março. Kolkata Knight Riders e Chennai Super Kings serão seus oponentes nos jogos. Dharamsala pode sediar vários jogos em casa do Pendjab Kings.

Antes, em 12 de janeiro, o vice -presidente da BCCI Rajeev Shukla, que participou de uma congregação versátil especial em Bombaim, disse: “O IPL começará a partir de 23 de março”.