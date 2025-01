"Não faça amizade com jogadores indianos": Críquete do Paquistão alertado pelo ex -capitão

O ex -capitão e o principal treinador de Moin Khan chamaram os jogadores do Paquistão para não fazer amizade com seus colegas indianos em campo, mesmo quando os antigos rivais se reúnem no troféu de mestres da ICC em 23 de fevereiro em Dubai. Moin, um jogador difícil em sua carreira, disse que os jogadores devem respeitar a oposição, mas não devem exceder as linhas profissionais. “Eu simplesmente não entendo quando estou assistindo no Paquistão e na Índia, quando jogadores indianos entram na destruição, enquanto nossos jogadores checam seus morcegos, tapam -os, conversam e conversam”, disse ele durante o podcast liderado pelo ator USHN Shach na Pérsia .

Moin, que apareceu em muitas batalhas com a Índia em campo, disse que não era contra o respeito pelos jogadores da oposição, mas o respeito perdido era muito amigável com eles.

“Nossos idosos sempre nos disseram que ele não dá um quarto para a Índia e você nem precisa conversar com eles em campo. Quando você aceita, eles percebem isso como um sinal de fraqueza “, disse Moin, que era uma reputação.

O homem de 53 anos disse que tinha um grande respeito por alguns jogadores indianos de sua geração, mas ele nunca o mostrou em campo.

“Atualmente, o comportamento de nossos jogadores enquanto joga contra a Índia é insondável para mim. Mesmo fora do campo como profissionais, você deve ter alguns limites. “Moin, que já apareceu na agora extinta Indian Cricket League (ICL), disse que, mesmo assim, durante as partidas, ele disse aos jogadores para ficar longe de piadas amigáveis.

“Acho que nossos jogadores não entendem isso, mas ser muito amigável é visto como um sinal de fraqueza em campo e você se torna automaticamente sob pressão em suas performances”. Moin disse que não é capaz de derrotar a Índia na partida da Copa do Mundo, ele permaneceu um dos maiores arrependimentos dos jogadores de seu tempo.

Moin, que jogou 69 testes e 219 ODI, disse que o Paquistão e a Índia pertencem aos favoritos que estão se saindo bem no troféu de mestres.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).