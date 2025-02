O star wicketkeepter-batedor Sanju quebrou o dedo depois que ele foi atingido por Jofra Archer Scorcher durante o quinto T20 International contra a Inglaterra em Bombaim e ficará fora de ação por mais de um mês. Ele aprenderá que Sanju voltou à sua base de Thiruvananthapuram e começará a treinar somente após a reabilitação na National Cricket Academy (NCA). Ele precisaria da NCA verde da luz antes de retornar a uma ação competitiva.

“Samson quebrou o dedo indicador direito. Levará cinco a seis semanas para que ele possa retomar as redes apropriadas. Portanto, não há chance de ele jogar nas quartas de final do Rani Trophy para Kerala (vs J&K) em Pune de 8 de fevereiro, de 8 a 12 de fevereiro, “a fonte do BCCI em conhecimento sobre as coisas disseram PTI sobre as condições de anonimato.

“Provavelmente, seu retorno ocorrerá no IPL para o Rajasthan Royals”, acrescentou.

Samson, que teve uma série ruim contra a Inglaterra e não faz parte da configuração do ODI, foi atingida pela terceira bola travada por Archer, que tinha quase 150 cliques.

Enquanto ele atingiu os seis e quatro seguintes, o inchaço aumentou quando ele voltou a cavar. As varreduras mostraram uma fratura.

Samson, que entrou na série T20I depois de uma corrida incrível com Bangladesh e África do Sul com três séculos em sete partidas, deixou a seleção de troféus dos campeões, porque não jogou em um troféu de um jogo Vijay Hazare.

A série da Inglaterra acabou sendo decepcionante para o extravagante Szypera Rajasthan Royals, que marcou apenas 51 em cinco partidas de 26 na partida de abertura no Eden Gardens, esse melhor resultado.

Ele está sempre preocupado com as entregas curtas de Archer, Marek Wood e Saqiba Mahmood e foi rejeitado principalmente dentro da primeira potência.

Como a Índia não tinha nenhuma tarefa do futebol branco para o mestrado até o final de julho, Samson, 30 anos, terá que esperar significativamente em sua próxima ocasião, que seria uma série de viagens contra Bangladesh em agosto.