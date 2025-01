Não há necessidade de Rohit Sharma ir ao Paquistão para o Trophy 2025 Masters.

Se Rohit Sharma irá ao Paquistão para encontrar os capitães dos Masters de 2025 foi uma questão de especulação intensiva. O BCCI era contra a equipe indiana de grilos que vai ao Paquistão – os anfitriões designados do Trophy Masters – e, portanto, o torneio foi transferido para um modelo híbrido, no qual eles serão tocados em Dubai em Dubai. Então veio a questão de Rohit Sharma viajando para o Paquistão para a reunião habitual de capitães – prática generalizada antes do evento Nay Big ICC.

No entanto, agora o relatório em Cricbuzz disse que Rohit Sharma não precisaria ir ao Trophy Masters como o Conselho Internacional de Krykieta (ICC) e o Pakistan Cricket Board (PCB) cancelaram a cerimônia de abertura planejada ou uma foto de capitães.

De fato, ele citou uma fonte na qual diz: “A cerimônia de abertura nunca anunciada pela ICC ou PCB. A última cerimônia de abertura de todos os jogadores participantes ocorreu no Dhace 2011. Nunca mais tarde.

Outro relatório da agência de imprensa da PTI citou a fonte em que foi declarado que o PCB foi forçado a cancelar a reunião de capitães antes dos torneios devido à “indisponibilidade das equipes devido a agendas de viagem apertadas”. “O ponto é que todas as equipes têm agendas apertadas antes do torneio. A Inglaterra e a Índia tocam a série Brancal-Ball, enquanto a Austrália toca uma série de testes e ODI no Sri Lanka “, disse a fonte.

Ele também disse que o PCB organizaria um evento inaugural para o torneio em 16 de fevereiro em Lahore, em vez da cerimônia oficial de abertura.

Segundo a tradição, os capitães de todas as equipes participantes se reúnem na foto antes do torneio antes do início do evento da ICC.

A edição do Champions Trophy em 2025, que será disputada de 19 de fevereiro a 9 de março, ocorrerá em três lugares no Paquistão e um em Dubai.

A Índia, no entanto, não viajará para o Paquistão por razões de segurança e, em vez disso, jogará todas as partidas em Dubai.

Se eles se qualificarem para as finais, o início do título também será reproduzido em Dubai.

A cerimônia de inauguração ocorrerá em Huzoor Bagh, em Lahore.

A fonte confirmou, no entanto, que o presidente da PCB Mohsin Naqvi aprovou a lista planejada de eventos antes da primeira partida de mega eventos no National Stadium em Karachi.

O PCB abrirá oficialmente o renovado estádio de Gadafi em 7 de fevereiro, no qual o primeiro -ministro Shahbaz Sharif foi convidado como o convidado principal.

Em 11 de fevereiro, a PCB iniciará o Renovado estádio Nacional em Karachi com uma cerimônia na qual o presidente Asif Alfa Zardari foi convidado como o principal convidado.

“Em 16 de fevereiro, teremos uma cerimônia inaugural”, disse a fonte.

Ele disse que a Inglaterra chegaria em 18 de fevereiro e a Austrália chegaria em 19 de fevereiro.

“Também decidimos em cooperação com o MTK de que não haveria conferência de imprensa coletiva oficial de todos os capitães, porque nem todos estarão disponíveis antes do torneio ou de qualquer sessão fotográfica oficial em um só lugar”.