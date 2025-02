Uma das poucas baterias indianas que consistentemente entregou o país a tarefas estrangeiras, Ajinkya Rahane não era apenas mais uma vítima do pool de talentos. Uma vez que o bastão mais confiável nº 4 em um críquete de teste, os suprimentos da Rahane caíram tanto nos últimos 2 anos que não estão mais no programa nacional de coisas em nenhum dos três formatos. Embora eles não gastassem o críquete mais aberto, a Índia, Rahane revelou o defeito no atual comitê de seleção, dizendo que não havia comunicação dos chefes por causa de sua saída da equipe de teste após o teste final de 2023.

“Quando fui retirado há alguns anos, fiz engrenagens e fui escolhido para a final do Campeonato do Mundo, e então fui retirado novamente. Mas o que está sob meu controle? Ele ligou novamente. por tanto tempo “, disse Rahane durante a intervenção de Indian Express.

Rahane revelou que muitos o aconselharam a conversar com a administração e os seletores sobre sua situação, mas ele não podia fazê -lo porque “outra pessoa” não estava pronta para conversar. O veterano Pa Pałkarz esperava que fosse eleito para a próxima tarefa da Índia, após a final do Campeonato do Mundo em 2023, mas ele foi mostrado a porta sem nenhuma explicação.

“Eu não sou uma pessoa que vai e pergunta por que sou retirado. Não houve comunicação. Muitos disseram “vá e converse”, mas você só pode falar se a outra pessoa estiver pronta para conversar. Se não estiver pronto, não faz sentido.

As equipes de relações públicas de jogadores também desempenham um grande papel na criação da pressão dos fãs sobre a seleção ou a falta de escolha. Rahane revelou, no entanto, que não há equipe de relações públicas para promover seu caso.

“Eu sempre fui tímido, agora abri. Eu me concentrei em jogar grilos e voltar para casa. Ninguém me disse que, daqui para frente, algumas coisas seriam necessárias. Agora me disseram que eu tinha que falar sobre meu trabalho duro. É importante nas notícias.

Rahane não estava na melhor forma para Mumbai na campanha em andamento do Ranji Trophy, mas novamente ele encontrou seu toque Midas porque ganhou uma tonelada no quarto -finalizações contra Haryana em Eden Gardens. Nesse processo, o veterano Pałkarz também atingiu cem em sua primeira partida.