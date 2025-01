"Não parecia certo": Estrela da Inglaterra abandona o críquete de primeira classe para jogar no PSL, diz que a ‘regra’ favorece o IPL

O batedor inglês James Vince acredita que a nova política de certificados de não objeção (NOC) do BCE fará com que os jogadores escolham as ligas T20 em vez do críquete de primeira classe e disse que as novas diretrizes fornecem até tratamento preferencial em relação à Premier League indiana. Em novembro de 2024, a diretoria da Inglaterra decidiu abster-se de emitir NOCs para jogadores de todos os formatos para jogar na Superliga do Paquistão, programada para abril-maio ​​desta temporada, enquanto a liga se choca com as primeiras rodadas do campeonato do condado.

No entanto, Vince desafiou a decisão do BCE e abandonou o críquete de primeira classe para jogar pelo Karachi Kings na próxima temporada do PSL.

“Quando falaram sobre isso pela primeira vez, foi criado um grupo de jogadores no WhatsApp e houve muita discussão. A impressão inicial foi que isso afastaria as pessoas do críquete de bola vermelha”, disse Vince, que jogou 13 testes, à ESPNCricinfo.

“Parecia que isso limitaria as opções. “Os jogadores ficaram frustrados com isso… Havia algumas coisas ali que (nós) realmente não entendíamos.” O jogador de 33 anos, que atualmente joga pelo Gulf Giants no torneio ILT20 nos Emirados Árabes Unidos, foi contratado pelo Kings antes do draft do PSL.

O PSL enfrenta o IPL nesta temporada e também o campeonato municipal.

“Este é um assunto sério que tem causado muita confusão. Deve ter algo a ver com a relação entre o BCE, o PCB e o BCCI e a razão pela qual criaram esta regra”, disse Vince.

“O PSL é uma competição mais curta, então se você for jogar nele, provavelmente estará perdendo menos críquete nacional do que o IPL… Simplesmente não parecia certo.” Vince, capitão de longa data do Hampshire, disputou 197 partidas da primeira divisão pelo time em 15 anos. Ele foi o capitão 92 vezes e os levou a três resultados consecutivos entre os três primeiros.

Vince, no entanto, acredita que mais jogadores irão segui-lo e cancelar seus contratos de bola vermelha.

“Os rapazes estão tendo cada vez mais oportunidades de jogar críquete de bola branca e ganhar algum dinheiro decente durante nossa temporada nacional… Você está falando de muito dinheiro, considerando o que eles estão desistindo quando jogam críquete de bola vermelha ”, disse Vicente.

“Tenho certeza de que, principalmente na fase mais avançada da carreira, quando a diferença entre esses números for grande, cada vez mais pessoas seguirão esse caminho”, afirmou. PTI ATK UNG ATK 21/07/2024