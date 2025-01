‘Não preciso provar nada a ninguém’: a abordagem intransigente de Axar Patel à vice-capitania do T20I

Axar Patel, um candidato a substituir o veterano Ravindra Jadeja de forma permanente, está ciente das oportunidades que podem surgir nos grandes testes da Índia, mas não sente a necessidade de provar “nada a ninguém” para defender seu caso. Axar, que completou 31 anos na segunda-feira, tem sido o protegido de Jadeja na última década, com as mesmas habilidades, mas com um pouco menos de sutileza do que seu colega guzerate mais velho. Em sua carreira internacional de 11 anos, Axar conquistou 184 postigos em três formatos, 55 deles em 14 testes, dois dos quais ocorreram em Bangladesh quando Jadeja não estava bem.

Falando sobre a transformação do críquete indiano e se ele tem a ganhar, o vice-capitão indiano do T20 deu uma resposta factual.

“Sim, há uma fase de transição e em última análise a decisão é do treinador e do capitão. Não sinto necessidade de provar nada a ninguém”, Axar deu uma resposta simples.

“Minha abordagem é focar em cumprir minha função e melhorar constantemente. Se eu me sair bem, minha vaga na equipe estará garantida automaticamente.” Na sua opinião, ele é um jogador versátil e essa crença é inabalável.

“Eu apenas digo a mim mesmo que joguei nos três formatos, sejam Testes, ODIs ou T20s. Meu foco é ir bem quando tiver a oportunidade, em vez de sentir a necessidade de provar qualquer coisa a alguém, independentemente de ser selecionado. ou não.

“Não suporto a pressão de pensar que mereço um lugar. É sempre uma questão de composição da equipe e se há espaço para mim”. Ele não ficou desapontado quando não se classificou para o Troféu Border-Gavaskar, embora esse não fosse o seu destino. Em vez disso, ele se concentrou na série T20I na África do Sul, onde disputou todas as partidas.

“Quando se trata de seleção ou da série australiana, penso mais em onde posso conseguir oportunidades do que se mereço uma vaga.

“Tudo faz parte da jornada do críquete – só pode haver 15 jogadores em um time e você não pode considerar seu lugar garantido. Não penso nesses termos.” Durante a série Down Under, houve muitas conversas sobre a comunicação entre a equipe de apoio, liderada por Gautam Gambhir, e os jogadores.

Quando questionada sobre isto, a Axar evitou cuidadosamente a questão, mas respondeu que num formato dinâmico como o T20, trata-se mais de contribuições e funções estratégicas específicas.

Portanto, na sua opinião, “a comunicação é bastante clara”.

“Não estou na equipe há dois meses e meio, então não sei realmente o que está acontecendo na Austrália. Mas é a mesma equipe de apoio, só temos a contribuição necessária do treinador de boliche e do treinador de rebatidas.

“T20 é um formato de ritmo acelerado, então trata-se de tomar as decisões certas, e isso é tudo que discutimos. Que papel devo desempenhar?

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)