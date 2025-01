Não, repita, não! – A NFL não está consertando jogos em favor dos chefes

Durante a carreira dinástica do New England Patriots no início dos anos 2000, a NFL fez dois agressivos e, alguns poderiam argumentar, ultrapassar as investigações na franquia: “Spygate” em 2007 e “Deflategate” em 2015.

Eles resultaram em sanções cumulativas que incluíram a desapropriação de duas seleções de rascunho de primeira linha, uma seleção da quarta rodada, US $ 1,25 milhão em multas para a franquia, uma multa de US $ 500.000 para o técnico Bill Belichick e uma suspensão de quatro jogos para o campo Estrela do marechal Tom Brady.

Isso não conta as extensas honorários legais necessários para se defender, incluindo as batalhas que foram para o tribunal federal, muito menos os danos não monetários da reputação enevoada (merecida ou não).

O tempo todo, os Patriots se defenderam com tudo, desde campanhas de relações públicas até Belichick, menosprezando o “escritório da liga” em todas as formas imagináveis, como listar Brady como “provável” no relatório de lesões devido a uma doença de ombro após uma semana Para estações para fins.

Esta foi a guerra.

E, no entanto, quase toda vez que a Nova Inglaterra obtinha o melhor final de uma decisão de arbitragem próxima durante um jogo, os fãs choravam que a NFL estava favorecendo os Patriots e o esporte foi resolvido.

Se Roger Goodell tivesse esse poder ou estivesse disposto a arriscar a prisão e a vergonha de implantá -lo, o bom senso sugere que os resultados teriam sido precisos para ajudar a Belichick e Brady.

Os árbitros teriam ferrado a Nova Inglaterra a cada passo.

Então, não, a NFL não era, e não é, com um script ou manipulado ou sob o controle do Comissário … mesmo quando Kansas City avança outro Super Bowl depois de se beneficiar de uma série de chamadas próximas, se não questionáveis,, em uma vitória de 32-29 do jogo do campeonato da AFC sobre o Buffalo Bills.

Sim, certamente Josh Allen venceu os centímetros necessários para se tornar o quarto e 1 trimestre crítico, exatamente quando certamente parecia que Dalton Kincaid fez a linha para vencer a jogada antes.

E sim, a bola parecia bater no chão no primeiro tempo, no que Xavier digno digno na campanha de touchdown dos chefes.

Se você é fã das contas, amaldiçoará, se arrependerá e se arrependerá. Há também a questão de pontos extras administrados, uma captura de Kincaid com perda na viagem final dos Bills e outros erros que decidiram um jogo incrivelmente próximo.

Isso não significa que a solução estivesse no Chiefs, que pode ter recebido algumas ligações agradáveis, mas também fez tantas jogadas críticas na seção para vencer novamente. Os árbitros não são a razão pela qual Kansas City prevaleceu em 17 jogos consecutivos de uma pontuação e aborda outro Super Bowl.

Eles venceram, aproveitando parcialmente cada pausa. Era o mesmo com a Nova Inglaterra.

A defesa do Kansas City Chiefs tem o marechal de campo dos Buffalo Bills, Josh Allen (17), pouco antes da linha de ganho em uma quarta inatividade crítica no quarto trimestre do jogo do campeonato da AFC. (Scott Winters/Icon Sportswire através de imagens Getty)

Para que haja uma conspiração importante por trás disso, isso significa que alguém, presumivelmente, o comissário Roger Goodell, está disposto a arriscar o desemprego, a vergonha e vários crimes graves para ditar quem faz o Super Bowl. Eu precisaria da cooperação dos árbitros, entre outros.

Para que finalidade?

Sim, Patrick Mahomes é a maior estrela da liga e Taylor Swift, presumivelmente aparecerá em Nova Orleans. Dito isto, grande parte do público está cansada dos chefes e foi baseada na história de Buffalo finalmente vencendo tudo. É possível que mais pessoas vejam o Super Bowl se fossem Buffalo-Filadelphia.

Em termos de mercado de ingressos e viagens, não há debate. A máfia do Bills teria sido muito melhor para empresas do que uma base de fãs -chefe da sua quinta aparição em seis anos.

Se a liga estava tentando orquestrar quem faz o Super Bowl ou ter sucesso, por que os Cowboys Dallas nem fizeram o jogo do título da NFC em três décadas? Por que as duas equipes de Nova York são terríveis? Como equipes não tradicionais ou pequenos mercados como Buffalo, Detroit, Minnesota e Kansas City funcionaram tão bem nesta temporada?

De qualquer forma, se houvesse uma ótima trama para fazer isso, digamos que a NFL realmente queria que a Nova Inglaterra vencesse no passado, por que outros proprietários o acompanhariam? Estes são bilionários egomaníacos hipercompetitivos. Sua felicidade é baseada nos elogios dos fãs, não ajuda a Fox ou a CBS a obter um ponto percentual adicional ou duas das classificações de televisão.

Agora, os árbitros naturalmente, talvez sem perceber, favorecem os chefes porque são famosos e bem -sucedidos? Isso é possível. Mas, de qualquer forma, os memes e piadas das redes sociais na semana passada sobre como os Mohamses recebem cada maldição da chamada do pino, aparentemente eles fariam os árbitros calibrarem em favor de Buffalo (ou de qualquer oponente).

Sim, vendo Allen aparentemente ganhar uma primeira tentativa apenas de não obter o primeiro descer, apesar da repetição de vídeo, ela permanecerá frustrante. Foi uma decisão ruim.

Essa é a natureza imperfeita dos esportes.

Coloque um chip no futebol, se quiser que ele seja resolvido.

Isso não significa que ninguém está consertando as coisas para Kansas City. O sucesso da Nova Inglaterra no meio de uma briga prolongada e pessoal com a NFL há muito tempo demonstrou isso.