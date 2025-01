‘Não tão bom’: campanha de Elena Rybakina no Aberto da Austrália em perigo após lesão durante vitória na terceira rodada

Uma lesão nas costas forçou Elena Rybakina a desistir no meio do Aberto dos Estados Unidos de 2024.

Elena Rybakina teve um ano ruim em 2024, principalmente devido a uma lesão nas costas que a impediu de participar das Olimpíadas de Paris e a excluiu da segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos. Esperando um melhor início de temporada, a cazaque se saiu bem na United Cup, levando quase sozinha seu país às semifinais da competição.

Rybakina foi finalista do Aberto da Austrália e as quadras duras de Down Under combinam com seu estilo de jogo. Depois de ficar de fora dos cinco primeiros, o atual sexto cabeça-de-chave vai querer fazer as pazes. O ex-campeão de Wimbledon começou muito bem em Melbourne, derrotando confortavelmente as esperanças locais Emerson Jones e Iva Jović em dois sets.

A jogadora de 25 anos triunfou sobre a 32ª cabeça-de-chave Dayana Yastremska na terceira rodada. Apesar da vitória, o cazaque muitas vezes pareceu sofrer lesões nas costas durante a partida. Após o terceiro jogo, o sexto cabeça-de-chave pediu tempo por motivos médicos.

A lesão não impediu a vitória, mas a cazaque não conseguiu se movimentar rapidamente pela quadra e foi ajudada pela inconsistência da ucraniana ao longo da partida. “Ainda não sei, claro que não está tão bom porque é a região lombar, mas espero que possamos fazer tudo o que pudermos neste dia e meio, mas por enquanto não parece muito bom para ser honesto.

“Vou ver meu fisioterapeuta e espero que ele possa fazer alguma mágica”, acrescentou Rybakina, referindo-se a preocupações com lesões. A lesão surge em um momento ruim, já que a cazaque parecia estar em sério perigo, já que seu objetivo é quebrar a seca e vencer um Grand Slam pela primeira vez desde Wimbledon 2022.

Conferência de imprensa de Elena Rybakina após sua partida do R3. Ele falou sobre a lesão nas costas. Ele disse que fará o que puder por um dia e meio, mas “não parece muito bom para ser honesto”.#AusOpen 📸Do aberto/Youtube. pic.twitter.com/SK1SWTgYai -Sébastien G. (@sebsharfam2) 18 de janeiro de 2025

“Honestamente, eu não sabia como seria porque aconteceu de repente”, disse Rybakina na quadra. “Não esperava e claro que não foi fácil, sabia que seria muito difícil para mim permanecer muito tempo nos ralis, estava tentando jogar de forma agressiva e às vezes arriscar um pouco mais. Estou muito feliz que isso tenha acontecido. No final segui o meu caminho”, disse o sexto cabeça-de-chave, que venceu Yastremska em dois sets, apesar de sofrer uma lesão.

Rybakina agora enfrentará Madison Keys nas oitavas de final para garantir uma vaga nas quartas de final. Porém, a cazaque precisa esperar que seu corpo se recupere a tempo de poder jogar livremente e se expressar em quadra.

