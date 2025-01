‘Não temos pressa’: Danny Briere fornece atualizações sobre negociações comerciais para o defensor dos Flyers

O prazo final de negociação da NHL é um momento em que os rumores correm soltos e os gerentes gerais devem pesar o delicado equilíbrio entre ganhos de curto prazo e estratégia de longo prazo.

Para o gerente geral do Philadelphia Flyers, Danny Briere, a questão do futuro de Rasmus Ristolainen na organização se tornou um ponto focal de especulação. No entanto, em comentários recentes, Briere deixou claro que, embora tenham sido feitas investigações, negociar o defensor de 30 anos não é uma prioridade e pode nem estar em cima da mesa.

O ressurgimento de Ristolainen: saudável e próspero

Depois de lutar contra lesões, Ristolainen se tornou uma peça importante na linha azul dos Flyers. Sua melhoria no jogo não passou despercebida, nem pelos Flyers nem por outros times da NHL.

Briere reconheceu que as equipes perguntaram sobre o grande defensor físico, mas também enfatizou a importância de Ristolainen para a Filadélfia.

“Finalmente o temos saudável. Finalmente o temos jogando extremamente bem”, disse Briere. “Encontrar um defensor certeiro como esse, que jogue entre os quatro primeiros, que jogue tão fisicamente quanto ele, é difícil de encontrar. Nós o temos aqui para nós.”

O elemento físico do jogo de Ristolainen sempre foi uma marca registrada do seu estilo, mas nesta temporada, sua consistência defensiva e capacidade de ser mais proeminente ofensivamente deram um passo à frente. Ele se tornou uma presença confiável entre os quatro primeiros, emparelhando muito bem com Egor Zamula e adicionando uma força estabilizadora a uma linha azul que ainda está desenvolvendo sua identidade.

Para os Flyers, que estão tentando construir uma equipe competitiva em torno de um núcleo jovem, o conjunto de habilidades de Ristolainen desempenha um papel crítico. Sua capacidade de limpar a frente da rede, vencer batalhas de disco e registrar muitos minutos faz dele um trunfo que não será fácil de substituir.

Valor comercial versus necessidade organizacional

Como um defensor de 1,80 metro e 90 quilos e chute com a mão direita, Ristolainen se encaixa em um perfil que as equipes da NHL cobiçam. Sua combinação de tamanho, físico e experiência faz dele um bem raro, algo que Briere reconheceu ao falar sobre o interesse que recebeu.

“(Ele) tem sido muito bom para nós e não é um aluguel”, disse o gerente geral dos Flyers. “Para nós não há pressa em mudar isso.”

Negociar Ristolainen criaria uma lacuna significativa no corpo de defesa da Filadélfia, uma lacuna que seria difícil de preencher no futuro imediato. Embora jovens jogadores como Emil Andrae e, eventualmente, Oliver Bonk estejam progredindo, nenhum deles tem o tamanho, a experiência ou a presença física que Ristolainen traz.

“Ele é um grande trunfo para nós e seria um grande buraco para nós se o perdêssemos”, disse Briere. “Eu realmente não sei para onde vai, mas posso dizer que não vou comprá-lo.”

Os comentários de Briere sublinham o delicado cálculo em jogo. Embora pareça que tem havido muito interesse em Ristolainen, os Flyers não estão procurando movê-lo ativamente. Qualquer negociação teria que fornecer um valor significativo (provavelmente na forma de escolhas ou clientes potenciais de alto nível) para ser considerada.

O que isso significa para os panfletos

As palavras de Briere reflectem um tema mais amplo de paciência e planeamento estratégico na reconstrução dos Flyers. Ao contrário dos anos anteriores, onde as compras de pânico e as supostas soluções rápidas dominavam frequentemente a abordagem da organização, o grupo de gestão de hoje está focado no crescimento sustentável. Manter Ristolainen poderia se alinhar com essa filosofia, já que ele fornece ao time uma presença veterana confiável enquanto jogadores mais jovens (como Andrae, Zamula, Cam York e Jamie Drysdale) continuam a se desenvolver.

Dito isso, o reconhecimento de Briere pelas ligações comerciais sugere que ele não estará completamente fora dos limites se a oferta certa surgir. Dizer que qualquer acordo potencial teria que “fazer sentido” para o futuro da equipe mostra uma abordagem pragmática que permite aos Flyers explorar oportunidades sem se comprometerem prematuramente com uma direção específica.

Uma coisa é certa: os Flyers não têm pressa em se desfazer de seu contundente blueliner. Seu ressurgimento nesta temporada reforçou seu valor para esta equipe, dentro e fora do gelo.

Numa liga onde os defensores com os atributos de Ristolainen são raros, o seu conjunto de habilidades é um trunfo que os Flyers não estão dispostos a abrir mão. Embora as dúvidas sobre as mudanças possam persistir, está claro que o conselho o vê como mais do que apenas um chip comercial: ele se tornou uma peça-chave da atual linha defensiva. Como disse Briere: “Não estou comprando com isso. Não estou tentando me livrar dele.”

