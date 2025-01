"Não tendencioso, mas Gautam Gambhir…":R Ashwin impressiona com sua análise do XI do troféu dos campeões

A seleção da Índia para o próximo Troféu dos Campeões da ICC 2025 gerou vários debates com vários ex-jogadores de críquete e especialistas se perguntando se a seleção dos jogadores dá ao time o equilíbrio certo. Ravichandran Ashwin, que recentemente se aposentou do críquete internacional, acha que o chefe do comitê de seleção do BCCI, Ajit Agarkar, poderia ter acrescentado o versátil Nitish Kumar Reddy ao time, dando à Índia a oportunidade de expandir sua linha de rebatidas sem comprometer os arremessadores.

No entanto, o comitê de seleção optou apenas por Hardik Pandya como o jogador versátil do boliche, enquanto três jogadores versáteis do boliche foram adicionados ao time – Ravindra Jadeja, Washington Sundar e Axar Patel.

“Faz sentido ter um jogador como Nitish Reddy neste caso? Se Kuldeep jogar na 9ª posição, serão dois pacers e três spinners. Com Nitish, ele poderia rebater em 8, permitindo a Kuldeep 9 e dois arremessadores rápidos. Isso teria proporcionado o luxo de quatro arremessadores rápidos e dois spinners, não sei se foi considerado” – Ashwin em seu Canal do YouTube.

“Kuldeep está na 9ª posição como o principal craque. Acho que haveria um lançador rápido entre os arremessadores de dedo do pé. Tenho certeza de que houve discussões.”

Ashwin também não acredita que jogadores como Yashasvi Jaiswal e Rishabh Pant chegarão ao XI indiano.

“Rohit Sharma e Shubman Gill abrem, ambos destros. Depois, há Virat Kohli. É provável que Shreyas Iyer rebata aos 4 anos, considerando seu bom desempenho na Copa do Mundo. KL Rahul entra. No número 6, a escolha fica entre Ravindra Jadeja e Axar Patel. Hardik está em 7º lugar. Faltam batedores canhotos entre os sete primeiros. Fora do XI, temos Yashasvi Jaiswal e Rishabh Pant”, explicou.

Ashwin também acredita que Sundar tem boas chances de entrar no onze titular do time, considerando o quanto ele é valorizado pelo técnico Gautam Gambhir como batedor.

“Um cenário diferente é com Washington Sundar. Não sou tendencioso, mas Gautam Gambhir avalia muito Washington por suas rebatidas. Também pode ser usado como flutuante”, disse Ashwin.

Ashwin, alinhando sua ordem inferior, sente que Washington Sundar deveria idealmente ficar na 8ª posição, enquanto Kuldeep Yadav deveria estar acompanhado por dois jogadores. Contudo, alcançar este equilíbrio parece difícil.

“Se você seguir o formato da Copa do Mundo, você joga com Jaddu ou Axar no 6º lugar, Hardik no 7º e Washington no 8º. Isso permite que você jogue com três arremessadores rápidos ou Kuldeep e dois marcapassos, mantendo o equilíbrio com a habilidade versátil de Hardik “, disse ele.

“Se Washington rebater o número 7, isso enfraquece o arremesso. Idealmente, ele rebateria no número 8.

“Washington Sundar às 8 pode não ser possível se o orvalho for o fator principal. Nesse caso, Kuldeep Yadav rebateria em 8 e a equipe provavelmente escolheria todos os costureiros – Arshdeep, Bumrah e Shami”, disse ele.

Ashwin também destacou que a Índia faltou profundidade na escalação de rebatidas na Copa do Mundo de 2023. Eles podem enfrentar o mesmo problema no Troféu dos Campeões.

“Na Copa do Mundo de 2023, faltou profundidade de rebatidas, começando na 8ª posição. Essas são questões importantes que precisam ser abordadas”, concluiu.