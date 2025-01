Não Virat Kohli ou Joe Root, esta estrela chamada “O melhor jogador de teste contemporâneo” do ex -capitão Inglaterra

O ex -capitão da Inglaterra, Michael Vaughan, elogiou Steve Smith, sugerindo que sua conquista o coloca em uma categoria rara, o que o convida a comparações com o lendário Don Bradman, após o homem direito do homem, havia um críquete. Smith cruzou o marco durante os primeiros pousadas australianas contra o Sri Lanka no teste de abertura em Galle na quarta -feira. Smith agora se junta à lendária fronteira de Allan, Steve Waugh e Ricky Pontting como os únicos australianos que conseguiram esse feito. Além disso, ele só se torna o 15º Krykiecist no mundo que alcançou esses marcos, enfatizando seu domínio no formato de jogo mais longo.

“Eu diria que ele é o melhor jogador de teste moderno. Eu acho que é a melhor solução para os problemas. Ele tem uma técnica bizarra, mas parece que ele é capaz de escolher a bola da mão de um chapéu de jogador mais rápido do que a maioria. Ele tem uma capacidade incrível de estudar o campo e desenvolver o que está acontecendo, e o que não está em um determinado dia em campo “, disse Vaughan Fox Cricket.

“Se você olhar para os números dele, há apenas alguns que estavam perto de falar sobre Don Bradman. E quando você fala quando Don está envolvido, sabe que é muito bom ”, acrescentou Vaughan.

O marco de Smith ocorreu em sua 115ª partida de teste, uma jornada que começou em 2010, quando ele estreou contra o Paquistão em Lord. Então Smith foi considerado principalmente um clipe das pernas, piscando abaixo. Sua partida de estréia o fez marcar três gols, mas ele contribuiu para 13 corridas. Ao longo dos anos, no entanto, evoluiu para um dos maiores bastões do jogo, mostrando coerência e adaptabilidade incomparáveis.

O ex -jornal australiano, Adam Gilchrist, pensou sobre a transformação de Smith das pernas das pernas em um dos grandes grilos contemporâneos.

“Acho que parte do que é tão incrível é como começou e como ele chegou à equipe no número 8 ou 9, a espinha espinhal quando ainda fomos substituir Varna (Shane Warne). Surgiram perguntas se seria essa opção. É isso que eu acho que é impressionante em sua carreira – quando começou – disse Gilchrist Fox Cricket.

Desde esses primeiros dias, Smith reuniu 34 séculos de testes, que é o sétimo lugar na lista de todos os tempos na maioria das centenas em um críquete de teste. Sua soma é um nível com lendas como Sunil Gavaskar, Brian Lara, Youunis Khan e Mahela Jayawardene.

Uma parte significativa de seu sucesso apareceu contra a Inglaterra e a Índia, contra a qual ele ganhou um total de mais de 6.000 quilometragem em 61 testes. Sua capacidade de se desenvolver contra a oposição da mais alta qualidade, especialmente em situações de alta pressão, como Ashes e Border-Gavaskar Trophy, enfatiza ainda mais seu tamanho. Smith está 12 séculos contra a Inglaterra e 11 contra a Índia, dois dos quais apareceram no troféu de Border-Gavascar recentemente concluído.

O ex -treinador e comentarista indiano Ravi Shastri ao longo dos anos e a resistência de Smith. “Vi todas essas centenas como treinador e remetente, e ele é um jogador especial. Existe um apaixonado pelo jogo. O que me surpreende é a maneira como está preparada para se adaptar a várias condições. Ele recebeu cem no ranking de Turner na Índia, que era único. E mesmo quando ele não está no seu melhor, ele encontra maneiras de conseguir uma posição para correr “, disse Shastri em entrevista ao Fox Cricket.

Shastri também enfatizou como Smith conseguiu ultrapassar o jogo, apesar do fato de os adversários estudarem sua técnica estritamente ao longo dos anos.

“Quando você está nesse momento, existem bandas que analisam você, os analistas de vídeo analisam todas as partes da sua técnica. E então continue sendo capaz de ultrapassar a curva – e tem mais de 55 anos – aos 35 anos de idade, passar por 10.000 corridas, é único. Então eu acho que ele é um ótimo jogador – ele acrescentou.

