Naomi Osaka si è ritirata dalla partita dell’Australian Open a causa di un infortunio

MELBOURNE, Australia – La due volte campionessa degli Australian Open Naomi Osaka si è ritirata per infortunio dopo aver perso il set di apertura della partita del terzo turno contro Belinda Bencic venerdì.

È stata la prima volta che Osaka avanza al terzo turno di un major dal 2022. Ha perso tempo nelle ultime stagioni a causa di problemi di salute mentale e poi è stata fuori dal tour mentre era incinta. Sua figlia, Shai, è nata nel luglio 2023.

L’Osaka ha iniziato questa stagione raggiungendo la finale del torneo ad Auckland, in Nuova Zelanda, il 5 gennaio, ma ha saltato la partita per il titolo a causa di un infortunio addominale.

“A questo punto mi dispiace solo per Naomi”, ha detto Bencic in un’intervista in tribunale. “L’ho vista faticare un po’ alla fine del set. Ovviamente non è così che vuoi che finisca il match.”

Venerdì, Osaka – l’ex giocatrice numero 1 che possiede quattro titoli del Grande Slam – ha ricevuto la visita di un allenatore durante lo scambio quando era in vantaggio 6-5. L’allenatore ha esaminato la zona addominale di Osaka e le ha dato una pillola da prendere e il gioco è continuato.

Poco prima dell’inizio del tie-break, Osaka si è avvicinata al palco dei suoi allenatori in campo e ha avuto una breve chiacchierata con Patrick Mouratoglou.

Dopo che Bencic ha vinto il set al tie-break sul 7–6 (3), vincendo quattro degli ultimi cinque punti grazie agli errori non forzati di Osaka, il presidente dell’arbitro ha annunciato che la partita era finita dopo 57 minuti “a causa di un infortunio”.

I due giocatori si abbracciarono a bordo campo e Osaka lasciò il campo. Ha vinto gli Australian Open nel 2019 e nel 2021 e gli US Open nel 2018 e nel 2020.

“Spero che guarisca presto e possa giocare il resto della stagione”, ha detto Bencic, che ha vinto la medaglia d’oro nel singolare per la Svizzera alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

La Bencic, che è anche mamma, ha disegnato un cuore sull’obiettivo della telecamera del tribunale e ha scritto: “Guarisci presto, mamma”.

La prossima partita per Bencic sarà una partita del quarto turno contro la campionessa degli US Open 2023 Coco Gauff o la seconda classificata degli US Open 2021 Leylah Fernandez, che si affronteranno venerdì sera.

“Se posso guarderò un po’,” ha detto Bencic, “ma penso che me la prenderò con calma e cercherò di concentrarmi sul mio recupero.”

La Bencic, tornata in campo a ottobre dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, non è mai riuscita a superare il quarto turno in 11 apparizioni al Melbourne Park. Un anno fa, in quella fase, perse contro la due volte campionessa Aryna Sabalenkova.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.