Naomi Osaka si ritira dalla finale di Auckland per evidente infortunio

AUCKLAND, Nuova Zelanda – La stagione degli Australian Open di Naomi Osaka è stata messa in dubbio dopo che la quattro volte campionessa del Grande Slam ed ex numero 1 ha subito un apparente infortunio mentre giocava la finale WTA ad Auckland domenica.

L’Osaka ha vinto il primo set della finale 6-4 contro la danese Clara Tauson quando ha parlato con il suo allenatore Patrick Mouratoglou, capo arbitro e allenatore del tour, prima di decidere di ritirarsi.

La natura del suo infortunio non è stata immediatamente chiara, ma sembrava essere addominale piuttosto che l’infortunio alla schiena subito al China Open di ottobre che ha concluso la sua stagione 2024.

Osaka pianse mentre aspettava la carrozza. Poi è uscita dal campo tra gli applausi sommessi del pubblico prima di tornare alla cerimonia di premiazione.

“Mi sono divertito a giocare qui e mi dispiace che sia dovuta finire così”, ha detto Osaka.

L’Osaka era in vantaggio per 5-1 con due break di servizio mentre iniziava a sembrare più serrata, con meno potenza nel servizio. Riuscì a prendere il primo set prima di segnalare che non poteva continuare.

Osaka è tornata al tennis all’inizio del 2024 dopo una lunga pausa seguita alla nascita di sua figlia Shai.

La finale di Auckland è stata la sua prima dal suo ritorno al tennis e, se vincesse, sarebbe il suo primo titolo di qualsiasi tipo dagli Australian Open del 2021.