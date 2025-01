Naoya Inoue, la migliore fan dei pugili al mondo, vede raramente un combattimento

Naoya Inoue, pugile n. 3 sterline per sterlina su ESPN, aiuterà a lanciare una lotta per il titolo 2025 con la sua terza difesa dell’indiscusso campionato da 122 libbre venerdì scorso a Tokyo (ESPN+, 4:15 ET).

Questa volta l’avversario è Ye Joon Kim, un pugile sudcoreano in gran parte sconosciuto che non ha mai tentato il titolo. Tuttavia, Kim (21-2-2, 13 KO) era di turno dopo che la difesa di Inoue alla vigilia di Natale contro l’australiano Sam Goodman era stata rinviata a causa di un taglio all’occhio sinistro dello sfidante riportato durante la sessione di sparring.

Goodman ha subito una recidiva dell’infortunio all’inizio di questo mese, che lo metterà da parte per circa sei mesi per un intervento di chirurgia plastica. Kim è intervenuto con due settimane di anticipo.

Inoue (28-0, 25 KO) è uno sbalorditivo favorito di -5.000 su ESPN BET e l’incontro probabilmente porterà a un altro KO per “The Monster”. C’è un motivo per cui gli appassionati di boxe si svegliano nelle prime ore del mattino per guardare Inoue combattere, anche se gli avversari rappresentano una minaccia minima o nulla: è un talento generazionale, da non perdere in TV.

Venerdì 24 gennaio, 4:15 ET su ESPN+: Naoya Inoue vs. Ye Joon Kim, 12 round, per l'indiscusso campionato junior dei pesi piuma di Inoue

E sebbene Inoue non gareggi negli Stati Uniti dal 2021, si prevede che la situazione cambierà nel 2025. Inoue ha detto a ESPN all’inizio di questo mese che intende tornare negli Stati Uniti per l’incontro a Las Vegas.

“Penso che mi piacerebbe combattere all’MGM (Grand Garden Arena)”, ha detto Inoue, 31 anni, tramite un interprete.

Secondo Inoue, c’è un avversario in discussione per un ritorno negli Stati Uniti: Alan Picasso Romero. Picasso di Città del Messico (31-0-1, 16 KO) si è classificato al 14° posto nella classifica dei 25 migliori pugili under 25 di ESPN a novembre. Il 24enne ha ottenuto la sua migliore vittoria ad agosto quando ha ottenuto una vittoria sbilanciata sull’ex sfidante al titolo Azat Hovhannisyan.

Con la crescente popolarità di Picasso in Messico e la sua propensione a lanciare con il volume, ha molto senso il grande ritorno di Inoue. Picasso è classificato al n. 9 a 122 sterline da ESPN.

Inoue ha detto che gli piacerebbe combattere quattro volte nel 2025 e, anche se sarebbe un’impresa impressionante per qualsiasi pugile al suo livello, è già uno dei campioni più impegnati di questo sport.

L’ultima volta che Inoue ha gareggiato quattro volte in un anno solare: 2013. Ha combattuto solo una volta nel 2020 quando la pandemia di COVID-19 ha colpito lo sport. Anche il suo ultimo incontro senza titolo è stato nel 2013, quando Inoue ha dominato quattro classi di peso (pesi mosca junior, pesi gallo junior, pesi gallo e pesi piuma junior).

Eppure rimane ancora un po’ un mistero per molti appassionati di boxe americani, dato che combatte costantemente in Giappone a orari strani negli Stati Uniti. Cosa rende Inoue speciale? Diamo un’occhiata:

Esiste una lotta che potrebbe aiutare Inoue a diventare una star negli Stati Uniti?

Naoya Inoue è una delle uniche due combattenti nell’era delle quattro cinture ad essere la campionessa indiscussa in due divisioni di peso. Philip Fong/AFP tramite Getty Images

Al momento ce n’è solo uno ed è improbabile che accada. Si tratterebbe di uno scontro con Gervonta Davis, un incontro di cui si è parlato fino alla nausea sui social media, ma che rimane molto lontano a causa della differenza di peso.

“Tank” Davis è il campione con 135 libbre e ha combattuto con 140. Eppure pesava solo 133,5 libbre per una vittoria per KO su Frank Martin a giugno e recentemente ha dichiarato sui social media di essere alto 5 piedi e 4½. Forse questa lotta non è così inverosimile come sembra.

Inoue ha detto che ad un certo punto sarebbe salito a 126 libbre – probabilmente nel 2026 – e poi sarebbe stato a sole due classi di peso da Davis. A 5 piedi e 5, Inoue ha praticamente la stessa altezza e ha la stessa portata a 67½ pollici. Davis aveva precedentemente combattuto a 130 libbre, dove era campione.

Naoya Inoue: Il combattente perfetto Naoya "Monster" Inoue è uno dei migliori pugili pound for pound al mondo. Ma per molti appassionati di boxe americani, la stella giapponese imbattuta è il più grande combattente di cui non si sia mai sentito parlare.

E questo è il peso in cui questa lotta potrebbe effettivamente essere fattibile. Sicuramente sono successe cose più strane nella boxe. Il filippino Manny Pacquiao, un’altra star asiatica che ha trovato enorme popolarità negli Stati Uniti, ha iniziato la sua carriera a 108 sterline, come Inoue, e ha finito per combattere contro Oscar De La Hoya a 147 sterline.

Pacquiao era un perdente significativo, ma ha comunque sventrato De La Hoya nella lotta che lo ha davvero catapultato verso la celebrità.

E entro la fine dell’anno, Terence Crawford (dopo un singolo combattimento a 154 libbre) è destinato a salire di altre due classi di peso per affrontare Canelo Alvarez a 168 libbre.

Un incontro Davis-Inoue, se mai si materializzasse, sarebbe un mega-incontro che genererebbe sicuramente una miniera d’oro per entrambi i combattenti.

Quali altre partite importanti sono in serbo per Inoue?

Una rissa con il connazionale Junto Nakatani, pugile n. 10 sterline per sterlina, potrebbe essere il più grande incontro nel Giappone pazzo di boxe.

Campione del mondo in tre divisioni, Nakatani ha avuto un forte impatto negli ultimi anni e continua a dominare la divisione da 118 libbre. È un potente battitore, lancia colpi da tutte le angolazioni e possiede dimensioni enormi a 5 piedi-8.

Potrebbe anche essere l’unico combattente del peso di Inoue che alcuni sceglierebbero per porre fine all’illustre corsa di Inoue. A 27 anni, Nakatani continua a migliorare sotto la guida del famoso allenatore Rudy Hernandez a Los Angeles.

E ogni volta che si incontrano, la partita dovrebbe facilmente esaurire il Tokyo Dome. Proprio l’anno scorso, Inoue ha radunato più di 50.000 fan nel famoso luogo in cui ha messo KO Luis Nery. I combattimenti di Inoue sono guardati da milioni di persone in Giappone e lui guadagna importanti borse garantite. Pertanto, non è necessario che combatta negli Stati Uniti

Allora quando inizia questo combattimento contro? Nakatani si materializzerà? Inoue ha detto a ESPN che vuole vedere prima Nakatani unificare i titoli a 118 sterline. Attualmente, tutti e quattro i titoli dei pesi gallo sono detenuti da combattenti giapponesi, dando a Nakatani, il campione WBC, un modello per costruire la sua popolarità.

“Ha decisamente migliorato il suo livello di boxe”, ha detto Inoue di Nakatani, “ma voglio ancora vedere qualcosa da lui che sia estremamente impressionante”.

Un altro combattente che un giorno potrebbe affrontare Inoue: Jesse “Bam” Rodriguez. Il messicano-americano ha fatto breccia tra gli avversari raggiungendo il 7° posto nella classifica pound-for-pound di ESPN.

“Bam” è attualmente il campione con 115 libbre, ma i tempi potrebbero funzionare per lui per salire a 122 libbre prima che Inoue faccia il salto a 126.

Cosa rende Inoue una TV imperdibile?

I combattimenti di Inoue sono normalmente ricchi di azione, anche se sul ring c’è traffico a senso unico. Ha finito 17 dei suoi 18 avversari. L’unico a durare la distanza in quel tratto: il futuro Hall of Famer Nonito Donaire.

Donaire ha rotto il naso e l’orbita di Inoue in un incontro che è stato annunciato come il combattimento dell’anno da ESPN nel 2019. Inoue ha vinto l’incontro con decisione e non ha lasciato nessuno in dubbio per una rivincita nel 2022 con un TKO al secondo round.

L’incontro di venerdì rappresenterà l’impressionante 24esima difesa consecutiva del titolo di Inoue. E non importa contro chi combatte, Inoue offre intrattenimento. Le sue abilità sono ultraterrene poiché usa un equilibrio perfetto, un gioco di gambe d’élite e un superbo posizionamento dei tiri per abbattere gli avversari e poi finirli.

Forse la sua vittoria più impressionante è arrivata nel 2023, quando ha dominato l’americano Stephen Fulton con 122 libbre nella sua prima partita. Molti osservatori credevano che Fulton avrebbe rappresentato la prova più dura per Inoue, ma Inoue lo ha gestito in otto round unilaterali.

La sequenza finale era una cosa meravigliosa. Inoue colpì Fulton al corpo e seguì con un cross destro alla testa che lo fece vacillare. Un gancio sinistro mandò Fulton sulla tela con gambe instabili. E quando si alzò in piedi, il fuoco lo abbandonò in un angolo.