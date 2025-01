Naoya inoue vs. Ye Joon Kim Fight Previsão, Probabilidades, Hora de Iniciar, Billboard, Visualização, Seleção de Especialistas, Transmissão ao vivo

Naoya Inoue, possivelmente o melhor boxeador de libras por libra no planeta e campeão indiscutível de penas júnior, retorna ao ringue na sexta -feira. Inoue defenderá seus quatro campeonatos mundiais contra Ye Joon Kim em um evento principal da Arena Arena em Tóquio.

Foi uma batalha por Inoue (28-0, 25 KO), obtenha um oponente no ringue para essa luta. Inoue enfrentará originalmente Sam Goodman em dezembro, mas Goodman sofreu um corte nos olhos no treinamento. A luta foi adiada até 24 de janeiro apenas para Goodman se retirar pela segunda vez, citando uma recorrência de sua lesão ocular.

Kim (21-2-2, 13 KOs) agora enfrenta um teste enorme não apenas em um dos melhores do mundo, mas também fazê-lo com apenas um aviso de duas semanas.

Esta será a primeira oportunidade de Kim em um campeonato mundial e terá a oportunidade em sua terceira luta desde que ele perdeu para o oficial que não anunciou Rob Tenel em abril de 2023. Suas duas vitórias desde a perda de dez foram sobre oponentes semelhantes aos níveis de viajante . Mas as oportunidades tão grandes quanto lutar por um campeonato indiscutível são incrivelmente raras, por isso não é de surpreender que Kim aproveite a oportunidade.

No ano passado, ficou quieto para os padrões do Inoue. Depois de terminar em 2022 com um nocaute de Paul Butler para se tornar um campeão indiscutível do peso de Gallo, Inoue entrou em uma divisão e esmagou o campeão unificado Stephen Fulton para ganhar dois títulos de penas juniores antes de fechar o ano, batendo Marlon Tapales para indisputado em sua nova classe .

No ano passado, Inoue fez duas defesas de seu estado indiscutível. Em maio, Inoue sobreviveu à primeira queda de sua carreira, quando foi pego por um belo tiro por Luis Nery na primeira rodada. Inoue se recuperaria com sua própria demolição no segundo turno e parou a luta na marca registrada no sexto.

Inoue daria um pequeno passo na competição em setembro, quando ele parou TJ Doheny na sétima rodada.

As maiores coisas podem surgir em 2025, com planos de levar os Estados Unidos pela primeira vez desde 2021. Inoue declarou que uma briga com a estrela da ascensão Alan Picasso Romero (31-0-1, 16 KOs).

Não há muito nesse outdoor dado mudanças tardias, bem como se concentra em grande parte nos combatentes da Ásia. No entanto, a ESPN+ emitirá uma luta entre os pesos mínimos (105 libras) Goki Kobayashi e Yuni Takada. Kobayashi é uma perspectiva jovem que luta contra o Japão com um recorde de 8-1 que apresenta cinco nocautes. Takada, enquanto isso, é mais veterano com um recorde de 15-8-3 em sua carreira. Ele venceu sete lutas seguidas.

Inoue vs. Kim Fight Card, probabilidades

Naoya inoue (C) -5000 vs. Ye Joon Kim +1700, título indiscutível de peso júnior de peso

Goki Kobayashi -1200 vs. Yuni Takada +700, pesos mínimos

Jin Sasakak vs. Devagar

Tsubasa Narai vs. Kai Watanabe, Pesos leves

Toshiki Shimomachi vs. Misaki Hirano, Junior Tityightts

Onde ver inoue vs. Kim

Data: 24 de janeiro | Horário de início: 4:15 AM ET (Cartão principal, 5:45 ET

24 de janeiro | 4:15 AM ET (Cartão principal, 5:45 ET Localização: ARIAKE ARENA -TOKYO

ARIAKE ARENA -TOKYO Canal de televisão: ESPN+

Previsão

Embora seja costume mergulhar um pouco mais nos meandros de uma luta por uma previsão, não há necessidade de ir à luta de sexta -feira. Inoue é um dos melhores do mundo e tem uma rara combinação de velocidade e poder. Kim é um lutador duas lutas retiradas de uma derrota diante de um oficial que não teve o momento certo para se preparar para se preparar para um lutador entre a elite de elite.

Kim nunca enfrentou ninguém por dois ou três níveis mais baixos do que Inoue e seria um milagre vê -lo competitivo, muito menos descobrir algum caminho para a vitória. Não haverá desconforto histórico em Tóquio. Escolha: Makie Inouou em Viia K2