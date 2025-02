Napheesa Collier tocca Aaliyah Edwards in una finale imbattibile 1 su 1 su 1

Medley, Fla.

Il vincitore è stato il più grande premio di un giorno nella storia del basket femminile, ha detto il commissario imbattibile Micky Lawler, un grande giorno di giorno di paga, che era uno degli obiettivi di Collier e colleghi delle star della WNBA Breann Stewart quando hanno fondato la League 3 su 3.

I giocatori WNBA imbattibili danno l’opportunità di competizione negli Stati Uniti e guadagnare buoni stipendi, un’opzione particolarmente interessante per i giocatori che sono stati adatti per anni all’estero per aggiungere il loro reddito. I giocatori guadagnano uno stipendio medio di oltre $ 220.000 durante la stagione di otto settimane, che è quasi lo stipendio di base massimo nel WNBA.

“Il mio intero stipendio del WNBA è quello che ho appena ottenuto in 30 minuti di gioco uno contro uno”, ha detto Collier, “il che è pazzo anche dire. E lo stesso per (suonare) all’estero. Molte persone sono il loro contratto completo, quindi giochi per questo tipo di denaro per sette mesi. “

Collier, seed n.

Ogni partita tra l’ex straordinario UConn è stata giocata con il punteggio vincente di 8, con Edwards che è stato da dietro per prendere l’apri e Collier ha vinto gli ultimi due.

I Colliers hanno ricevuto cinque compagni di squadra senza rivali $ 10.000 da un pool di tornei da $ 350.000. Edwards ha ottenuto $ 50.000 per aver raggiunto le finali.

Collier spera che il basket femminile includa un formato -uno.

“Vedi ragazzi o ragazzi che giocano in parchi come raccogliere o uno contro uno, e non lo vedi dalla parte della donna”, ha detto. “Quindi è qualcosa che stiamo cercando di cambiare, solo l’atmosfera in cui tutto non è così organizzato dal basket, ma giocando solo nel cortile o nel parco.”

La vittoria è stata limitata dal torneo Dominant Collier, che gioca per gufi lunari imbattibili e guida il campionato segnando per 29,3 punti a partita.

All’inizio di venerdì, Collier ha stupito l’ex compagno di squadra di UConn e il seme di Azura n. 6 in semifinale. Collier ha segnato i primi otto punti della partita e il giocatore di difesa prevalente dell’anno WNBA ha fatto affidamento sulla difesa che repressa per vincere 11-2.

Collier ha superato Katie Lou Samuelson al primo turno prima di vincere la battaglia fisica del secondo turno contro Ricke Jackson. Quindi ha sconfitto il suo compagno di squadra Lynx e Lunar Owls Courtney Williams per raggiungere le semifinali.

Ha girato un viaggio intorno a Edwards nel decisivo Game 3, ha fatto 4 colpi su 6 e ha tenuto Edwards senza punteggio.

Edwards, che suona in una nebbia senza rivali, ha sconfitto i due migliori avversari schierati mentre si recava verso le finali e nella prima match semifinale venerdì salpava attorno al seme n. 1 Arike Ogunbowale 11-2. In precedenza, il seme n. 1 Stewart 12-0 nel round di apertura. Dopo che Edwards ha guadagnato il secondo turno salutando, ha completato il terzo schierato Allisha Gray 12-6.

Ogunbowale e Stevens hanno vinto $ 25.000 per aver raggiunto i semi -finali. Le biciclette per le finali sono state l’unica eliminazione e giocate con il punteggio vincente di 11. Tutte le partite avevano un punteggio tradizionale, ogni paniere del valore di due o tre punti.

22 -Year -old Edwards si sta preparando per la sua seconda stagione con mistici e spera che la sua esibizione venerdì mostri quanto sia difficile per migliorare.

“Sono orgoglioso di me stesso. Nessuno poteva portarlo via “, ha detto Edwards. “Tutto il lavoro che ho dato, potrei mostrarlo e in qualche modo riferire che lo sai, non sto giocando con lui.”

Collier ha osservato che la fisicità di alcune partite aveva lasciato molti giocatori durante il torneo, qualcosa che ha detto che poteva essere risolto la prossima stagione.

Vorrebbe vedere un evento simile per i giocatori della NBA.

“È sui giocatori se vogliono farlo”, ha detto Collier. “Hai messo il tuo nome sulla linea. Ti dai una reputazione sulla linea. È una situazione vulnerabile. Quindi di nuovo lodo chiunque abbia gareggiato, perché … chiunque può vincere.