Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato della prospettiva di firmare l’ala del Manchester United Alejandro Garnacho Prima di vincere la sua squadra sulla Juventus sabato, sottolinea che i leader della Serie e non aumenteranno finanziariamente per il suo talento.

Garnacho era uno dei nomi più associati al trasferimento al team di Antonia dopo essere partito Khvicha Kvaratskhelia a Paris Saint-Germain, insieme al Borussia Dortmund Mia moglie.

La scorsa settimana, ESPN ha dichiarato che lo United ha respinto l’approccio iniziale da Napoli per l’accesso iniziale dell’Argentina International circa 50 milioni di EUR.

Alla domanda da Dazn in merito all’avanzamento di qualsiasi accordo prima di vincere 2-1 nello stadio Diego Maradon Manna ha dichiarato: “Questi sono due nomi per noi, sono giocatori che ci piacciono, ma non sono i soli.

Alejandro Garnacho ha giocato giovedì per il Manchester United contro i Rangers nella Lega europea. Immagini Marc Atkins/Getty

“Stiamo cercando di valutare diverse cose e guardare alle opportunità, ma non pagheremo certamente prezzi fuori dal valore di mercato”.

“Abbiamo fatto questa vendita, che purtroppo era necessaria per ciò che il giocatore voleva e le nostre dinamiche. Rispetteremo i nostri parametri, non solo per il trasferimento di una commissione, ma anche per uno stipendio.

“Valutiamo diverse situazioni, non sarebbe giusto dare ai nostri fan una falsa speranza, ma sicuramente faremo ciò che è meglio per migliorare la squadra”.

Il Garnacho è sulla base di un contratto fino al 2028 e le fonti hanno affermato che il premio di United supera i numeri inclusi nella questione di apertura del Napoli.

Lo United vuole anche mantenere un ventenne per uno dei migliori giovani giocatori di club, anche se c’è un’accettazione che le loro finanze inquietanti potrebbero portare a decisioni difficili se fossero prese grandi offerte.

In questa stagione, Garnacho ha giocato 33 volte per lo United in tutte le competizioni, ha segnato otto gol e ha aggiunto cinque assist.

Le informazioni di Rob Dawson e Moises Llorens di ESPN hanno contribuito a questo rapporto.