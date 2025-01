Napoli prepara oferta de € 50 milhões pela estrela do Manchester United Alejandro Garnacho: Relatório

O argentino tem tido problemas em jogos com Rubén Amorim.

Alejandro Garnacho, internacional argentino do Manchester United, é um alvo do Napoli. O jogador pode estar aberto à jogada para conseguir mais minutos em campo.

A mídia afirma que o departamento esportivo do Napoli já havia entrado em contato com o agente de Garnacho e preparado uma oferta de 50 milhões de euros pelo jogador. Uma quantia substancial, mas não tanto quanto os italianos receberiam se vendessem Khvicha Kvaratskhelia.

O Napoli provavelmente acabará tendo uma quantia maior no banco depois de dispensar um de seus jogadores mais importantes. Garnacho marcou oito gols e quatro assistências em 1.560 minutos em campo até o momento nesta temporada. Não está claro se os Red Devils aceitarão a oferta. Mas o jogador pode ter interesse em mudar de cenário e deixar o Manchester United, que passa por um momento difícil.

Giovanni Manna, diretor esportivo do Napoli, e Antonio Conte estão de perfeito acordo em relação a Garnacho, e esforços estão sendo feitos para tentar executar o que seria uma jogada revolucionária.

Desde que se estreou pela equipa principal do United ainda adolescente, o internacional argentino marcou 23 golos em 115 jogos. Ele parecia que poderia se tornar um verdadeiro superastro depois de atingir dois dígitos em todas as competições pela primeira vez na temporada passada.

No entanto, neste período o seu progresso estagnou. Quase ninguém brilhou durante o final do mandato de Erik ten Hag, e Amorim tem lutado para manter a forma da equipe desde que substituiu o holandês.

Com Bruno Fernandes começando como atacante no lado esquerdo e Amad Diallo na direita, Amorim parece ter encontrado uma solução após o último empate em 2 a 2 com o Liverpool. Garnacho saiu do banco por apenas vinte minutos.

A menos que as estrelas sejam vendidas, o United não terá dinheiro para gastar durante a janela de transferências de janeiro. Por causa disso, quase todos os membros da equipe, incluindo Garnacho e a sensação em ascensão Kobbie Mainoo, estão à venda pelo “preço certo”.

