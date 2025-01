Antonio Tell espera solidificar a posição do Napoli no topo da mesa, uma mesa com uma vitória.

O dia 22 da Série A nos leva ao Diego Armando Maradona Stadium em Nápoles, onde Napoli enfrentará a Juventus.

Napoli, de Antonio Conte, está se aproximando da glória da Série A, consolidando firmemente sua posição como líder da mesa com 50 pontos. Atualmente, três pontos à frente de Inter Milan, Second Classificados, o Napoli está disposto a tirar proveito de sua vantagem em casa quando a Juventus for enfrentada na próxima reunião aguardada.

O Partane está de uma maneira brilhante, com um recorde de 100% de vitória nos últimos cinco jogos. Essa série impressionante inclui uma emocionante vitória por 3-2 contra a Atalanta, um testemunho de sua resistência e poder de fogo contra oponentes formidáveis. Napoli estará determinado a estender sua série de vitórias e manter seu domínio enquanto se prepara para enfrentar a Juventus.

A Juventus FC está atualmente na quinta posição na tabela de pontos da Série A, e sua forma recente gera preocupação, pois só alcançou uma vitória nos últimos cinco jogos. Uma série de pontos perdidos devido a vários empates impediu seu progresso na liga.

Os Bianconeri agora tentarão garantir uma vitória crucial contra uma forma em forma, enquanto procura entrar entre os quatro primeiros. Em suas últimas partidas, a Juventus empatou sem gols contra o Bruges Club, mas alcançou uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o AC Milan, mostrando flashes de seu potencial.

Começo:

Sábado, 25 de janeiro de 2025 às 22:30 IST

Lugar: Diego Armando Maradona Stadium, Nápoles, Itália

Forma:

Napoli (em todas as competições): wwwww

Juventus (em todas as competições): dwddl

Jogadores a levar em consideração:

Matteo Politano (Nápoles)

Matteo Politano, o atacante italiano de 31 anos, desfrutou de uma corrida de estrelas em clubes como Roma, Pescara, Sassuolo e Inter Milan antes de se mudar para Napoli. Politano, que inicialmente ingressou na Napoli como um empréstimo, rapidamente causou uma boa impressão. Suas performances pendentes durante o período de missão lhe renderam um contrato indefinido com o clube, onde ele superou 100 jogos, tornando -se um ativo vital para o Partenopei.

Além de suas realizações no clube, Politano também representou a equipe italiana, jogando 12 jogos internacionais e marcando três gols. Seu gol mais recente com o Azzurri chegou à vitória dominante por 7 a 0 sobre San Marino em um amistoso, demonstrando mais sua habilidade ofensiva no cenário internacional.

Nicolò Savona (Juventus)

Nicolo Savona, o lado direito italiano de Aosta, 21 anos, subiu rapidamente nas fileiras até que ele se estabeleceu como um talento promissor no futebol italiano. Depois de iniciar sua carreira com Aygreville, Savona ingressou na Juventus em 2024 e apareceu inicialmente em sua equipe da próxima geração, onde fez 50 aparições e mostrou seu imenso potencial. Suas performances impressionantes lhe renderam a ascensão à seleção absoluta, onde ele continuou se destacando na série A.

Enquanto a Juventus se prepara para seu confronto crucial contra o Napoli, Savona deve desempenhar um papel fundamental na partida. Conhecida por suas carreiras dinâmicas sobrepostas e contribuições ofensivas do flanco direito, a presença de Savona pode ser fundamental, enquanto Bianconeri procura garantir uma vitória significativa em sua busca para terminar entre os quatro primeiros.

Dados da parte:

Napoli venceu seus últimos três jogos.

A Juventus venceu apenas um jogo nos últimos cinco jogos.

Napoli tem 25% de precisão em suas vitórias sobre seus oponentes.

SSC Napoli vs Juventus: Conselhos de apostas e probabilidades:

Napoli vence: 23/20 com Bet365

Romelu Lukaku First Brand: 5/1 com William Hill

SSC Napoli 3-2 Juventus-35/1 com Paddy Power

Lesões e notícias da equipe:

O SSC Napoli não tem preocupações com lesões para o próximo jogo.

A Juventus sentirá falta de Juan Cabal e Bremer para o próximo jogo.

Estatística cara a cara:

Total de correspondências: 183

Nápoles venceu: 47

Ganhou a Juventus: 85

Desenha: 51

Alinhamento pendurado:

Napoli Planned Alignment (4-3-3):

Meret (GK); Di Lorenzo, Rrahmani, Juan, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Nere

Alinhamento de Juventus (4-2-3-1):

Di Gregorio (goleiro); Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Luis; Weah, Koopmeiners, Mbangula; González

Previsão de festas

Nápoles procurará se contentar com nada menos que os três pontos. Se observarmos sua precisão 100% em suas vitórias nos últimos cinco jogos, esperamos que eles sejam vitoriosos em um encontro emocionante.

Previsão: SSC Napoli 3-2 Juventus

Detalhes da transmissão:

Índia – Galaxy Racer (GXR) Mundo

Reino Unido – TNT Sports 2

NÓS – Fubo TV, Paramount+

Nigéria – SuperSport, DSTV

