Nas comparações Virat Kohli vs Babar Azam, "Dziennik Bewakoof" Chute via seletor do ex-Paquistão

O ex -Paquistão Kamran Akmal reuniu comparações entre o Star India Cart Virat Kohli e Babar Azam. Akmal sugeriu que não há comparação de Kohla e Babar, dizendo que o primeiro está em sua própria liga. Além disso, Akmal também chamou os usuários de mídia social para desenhar entre eles, marcando fãs como “estúpido”. Enquanto Kohli e Babar estão passando por uma forma, Akmal acredita que o ex -capitão da Índia estabeleceu um ponto de referência diferente, fornecendo os mais altos resultados ao longo dos anos.

“O Log Bewakoof Hai (as pessoas que classificam Babar Azam, semelhantes a Virata Kohli são estúpidas). Virat Kohli é um jogador tão grande. Ele era um modelo em todo o mundo. Ele brincou com muita paixão. Esses jogadores são difíceis de obter. Ele estabeleceu um nível de referência tão alto.

Falando das recentes lutas de Babar em todo o formato, Akmal expressou a certeza de que seu primo recuperaria sua forma no troféu dos mestres que acontecerá no Paquistão, exceto para as partidas da Índia. Akmal disse que toda a nação apóia Babar, que puxou seu ODI do século XVII, um feito alcançado apenas por um jogador do Paquistão (Saeed Anwar) no passado.

“Virat é um jogador tão grande, mas nos últimos anos ele também está lutando por correr. Nos últimos cinco anos, possui apenas 3 toneladas de teste. Babar também passa por uma corrida esbelta. Ele só tem que seguir esse processo, o país inteiro está esperando sua 20ª tonelada de ODI.

Antes da abertura do Paquistão Masters contra a Nova Zelândia, Babar disse que estava determinado a liderar sua equipe ao próximo triunfo, desta vez antes de seus fãs apaixonados.

“Estou muito empolgado”, citou Babar pela ICC, dizendo: “Depois de muito tempo, teremos um torneio da ICC no Paquistão. Como jogador, estou muito animado e todos os fãs estão animados.

“Quando você assume a responsabilidade como jogador mais velho e o time confia em você, eu a aceito de uma maneira positiva”, disse Babar. “Eu tento dar o meu melhor em todas as partidas para o Paquistão vencer e aproveitar meu críquete”.

“Nada tem pressão. O que aconteceu no passado está fora de nós. Discutimos nossos erros e trabalhamos neles, e tentaremos não repeti -los “, acrescentou.

Por outro lado, o registro de Kohili fala por si. Ele tem 50 centenas de ODI em seu nome, um feito alcançado por nenhum.