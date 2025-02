NASCAR: Chase Elliott domina o confronto no Bowman Gray Stadium

Chase Elliott mal foi desafiado durante o confronto da NASCAR no domingo à noite. (Foto de Sean Gardner/Getty Images)

Chase Elliott venceu a primeira partida não oficial na temporada de 2025 Cup NASCAR.

Elliott começou o confronto de domingo à noite no Bowman Gray Stadium no The Post e dominou a corrida. Ele se afastou de Ryan Blaney nas últimas 20 voltas, já que apenas 12 dos 23 carros que começaram o evento principal terminaram na curva frontal.

Blaney fez um impulso impressionante desde o início do último, mas não conseguiu fazer um passe para Elliott no Won. Elliott liderou 171 das 200 voltas da corrida, incluindo o primeiro 97 e o final de 75.

Denny Hamlin terminou em terceiro e liderou 28 voltas. Tyler Reddick liderou um retorno. Isso é tudo. Foi assim que Elliott estava bem.

A corrida de exposições na pré-temporada foi realizada no caminho de Winston-Salem, pela primeira vez no domingo, depois de três temporadas em uma curta faixa temporária no Coliseu de Los Angeles. A música conhecida por seus restos mortais e brigas produziu muitos acidentes no último qualificador de chance que precedeu o evento principal. O evento principal em si foi muito mais silencioso.

A função de 200 voltas teve uma pausa no meio do caminho e apresentou seis precauções para choques. Mas o último acidente ocorreu em turnê 120 quando o resto da corrida correu sem cautela e Elliott passou pelo tráfego de lavanderia para manter a liderança e garantir a vitória.

A temporada da Cup Series começa oficialmente em 16 de fevereiro com Daytona 500. Elliott, o campeão da série 2020 da Copa, é um dos favoritos a vencer. Ele ainda não venceu o Daytona 500.

BOWMAN GREY RESULTADOS CLASH

1. Chase Elliott

2. Ryan Blaney

3. Denny Hamlin

4. Joey Logano

5. Bubba Wallace

6. Ross Chastain

7. Austin Cindric

8. Tyler Reddick

9. Shane van Gisbergen

10. Chris Buescher

11. Ryan Preece

12. Christopher Bell

13. Josh Berry

14. Todd Gilliland

15. Kyle Busch

16. Carson, no entanto

17. Kyle Larson

18. William Byron

19. Alex Bowman

20. Noah Gragson

21. Brad Keselowski

22. Daniel Suarez

23. Chase Briscoe