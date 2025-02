NASCAR: Christopher Bell vence com o último passe em Atlanta

Christopher Bell foi para Kyle Larson na última rodada em Atlanta. (Foto de Jonathan Bachman/Getty Images)

Christopher Bell venceu a corrida da NASCAR da NASCAR em Atlanta com um último passe de reviravolta antes de um acidente no Reth.

Bell passou para Kyle Larson na última volta e terminou em frente a Larson e Carson Hocevar quando Josh Berry caiu na última rodada, quando foi espremido no meio de uma fase de três dias. A cautela deixou antes da linha de chegada um dia antes do controle da carreira da NASCAR não teve precaução por um grande acidente na última rodada da série Xfinity.

Na reunião do piloto antes da corrida de domingo, a NASCAR admitiu que cometeu um erro ao não jogar cautela no sábado devido ao tamanho do acidente. O Daytona 500 também acabou sob verde após um acidente no revés na última rodada.

A vitória é a décima da corrida da Bell Cup e a primeira em uma pista convocada.

A última rodada foi seu único liderado. Como os drivers da Ford obtiveram nove das 10 principais posições iniciais da qualificação, os motoristas da Toyota se classificaram muito longe e claramente os carros preparados para manobrabilidade. Bell o usou para sua vantagem, enquanto caminhava para a frente no estágio final para se preparar para a vitória.

Bell passou para Larson em um acabamento verde-verde que foi estabelecido por um confronto na frente do campo. Larson tentou avançar antes de Austin Cindric enquanto fazia uma liderança passar, mas não estava claro. Isso forçou Cindric ao muro, e o companheiro de equipe de Larson e o vencedor de Daytona 500 William Byron entrou em Cindric. Isso enviou Byron e Cindric batendo na parede interna.

Hovar acabou obtendo a melhor final da corrida secundária depois de atrair a ira de vários pilotos ao longo da corrida. Ryan Blaney virou o pára -choques no estágio final e foi um dos vários motoristas que falaram com Hocevar em Pit Road após a corrida.

Blaney voltou para terminar em quarto graças aos pneus frescos que sua equipe colocou em seu carro depois desse turno.

A corrida de domingo foi uma exposição muito melhor de desenhar corridas do que Daytona há uma semana. Os pilotos tiveram que lidar com o manuseio de seus carros em pneus desgastados e raças hipofales, achavam que era muito mais prioritário do que em Daytona, onde os restos reinavam.

Fox continua a lutar

A corrida também foi outro exemplo de até que ponto os padrões de cobertura da FOX caíram desde que a rede começou a transmitir corridas da NASCAR há 25 anos. A produção da corrida de domingo foi aleatória, na melhor das hipóteses, e o estande lutou para seguir as histórias relevantes que ocorreram ao longo da corrida.

Houve até um momento extremamente desconfortável na fase final da corrida. A transmissão estava no meio de um segmento patrocinado pela Toyota quando o piloto Toyota Chase Briscoe atingiu a parede para ativar um acidente de vários carros na frente estreita. Enquanto o acidente foi realizado ao vivo, o segmento patrocinado continuava. Os fãs foram forçados a ver as repetições do acidente depois que o segmento terminou depois que o presidente do jogo, Mike Joy, informou o público que aconteceu que um acidente havia acontecido.

A cobertura da rede está até girando para a entrada da CW na NASCAR. A CW tem os direitos da série Xfinity e a produção de suas carreiras está sendo realizada em grande parte pela NASCAR. Mas o CW Stand, de Adam Alexander, a antiga série Xfinity Voice for Fox, e o ex -piloto Parker Kigerman e Jamie McMurray já oferecem muito mais informações e uma conversa coerente do que Joy, Clint Bowyer e Kevin Harvick.

Harvick é um grande analista por si só. Mas ele e os fãs da NASCAR estão sendo prejudicados pela qualidade atual da cobertura da Fox.

Resultados da carreira

1. Christopher Bell

2. Carson Hocevar

3. Kyle Larson

4. Ryan Blaney

5. Ricky Stenhouse Jr.

6. Denny Hamlin

7. Kyle Busch

8. Ross Chastain

9. Bubba Wallace

10. John Hunter Nemechek

11. Joey Logano

12. Zane Smith

13. Michael McDowell

14. AJ Geral

15. Todd Gilliland

16. Austin Dillon

17. Riley Herbst

18. Chase Elliott

19. Ryan Preece

20. Tyler Reddick

21. Chase Briscoe

22. BJ McLeod

23. Shane van Gisbergen

24. Justin Haley

25. Josh Berry

26. Alex Bowman

27. William Byron

28. Austin Cindric

29. Ty Dillon

30. Chris Buescher

31. Erik Jones

32. Você Gibbs

33. Daniel Suarez

34. Noah Gragson

35. Cody Ware

36. Cole Custer

37. JJ Yeley

38. Corey Lajoie

39. Brad Keselowski